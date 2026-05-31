人気YouTuberのデカキンが5月31日、自身の公式Xを更新。同日に東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）で、1028万1600円の高額的中を報告した。

レースは1番人気の皐月賞馬ロブチェン（牡3・栗東・杉山晴紀）が激戦を制し、見事に2冠を達成。騎乗した松山弘平騎手はダービージョッキーの称号を手にした。2着にはルメール騎乗のパントルナイーフ、3着には川田将雅騎乗のバステールが入線した。

デカキンは3着だったバステールを本命に指名しており、自身のXには、「日本ダービーで、バステール本命で、なんと！！！1028万1600円大当たりしました！！！バステールと川田騎手、本当にありがとうございました！！！今年の日本ダービーも本当に最高のレースで感動しました！！！」と興奮気味に投稿し、買い目の画像も公開した。

この投稿は450万回以上表示されており、読者からは「強運すぎます」、「有馬だけはデカキンを信じるしかない」、「毎回当てすぎ」など、驚きの声が続々と寄せられた。デカキンは昨年の有馬記念でも2000万円超えの的中を報告しており、今回も大勝負で存在感を発揮。神がかった予想ぶりに、今後のG1予想にも注目が集まりそうだ。