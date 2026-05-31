ファッションで“沼らせ”女子に♡ 全人類ウケの真骨頂【ジャストサイズ】なコーデ術

自分のことを理解できてるコって、それだけで魅力的に映るもの。お洋服だって、自分の体型にあう服が一番素材を活かしてくれる！そこで今回は、ジャストサイズな沼コーデ術を3つご紹介します。まずはファッションから意識して、全人類ウケを狙っちゃおう♡

3秒で落とす♡ 沼コーデまにゅある 好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。とはいえ、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな、欲張りなすべての女子たちよ！ だったら、まずはファッションから意識してみるのはいかが？ここからは全人類を一瞬で“沼らせる”ための沼力UPなコーデ術をたっぷりとご紹介します♡

【ジャストサイズ】こそ全人類ウケの真骨頂！ 自分のことを理解できてるコって、それだけで魅力的に映るもの。お洋服だっておんなじで、自分の体型にあった服が一番素材を生かしてくれる。そう、選ぶべきは“ジャストサイズ”なんです

Cordinate ボディラインを拾わずともオトナの色気があふれる カジュアルを一気にレディへと押し上げるサテンがお強い。 ギャザーミニワンピース 7,700円／PELLICULE タンクトップ 5,500円／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店）デニムパンツ 46,200円／ディーゼル（DIESEL JAPAN）ネックレス 14,300円／les bon bon（フーブス）ヘアリボン／スタイリスト私物

Cordinate 小花柄にデニムのあわせでほどよい塩梅のガーリーに デコルテがキレイに見えるトップスは、愛らしい小花柄で可愛さをプラス。濃い色デニムで締めることで甘いだけでない、オトナのしゃれ感が手に入る。 アンサンブルトップス 11,000円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店 デニムスカート 2,499円／H＆M ヘアリボン／スタイリスト私物

Cordinate 真面目さと可愛げがMIXされた計算高いオール白 ジャストサイズのポロトップスなら脱カジュアルに。清楚で儚げな白スカートをあわせたら、やわらかな印象が手に入る。 ポロニットトップス 2,990円／UNIQLO フリルスカート 12,650円／NOT YOUR ROSE、バッグ 12,300円／EMIS（ともにHANA SHOWROOM） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来