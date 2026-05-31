ファッションで“沼らせ”女子に♡ 全人類ウケの真骨頂【ジャストサイズ】なコーデ術
自分のことを理解できてるコって、それだけで魅力的に映るもの。お洋服だって、自分の体型にあう服が一番素材を活かしてくれる！そこで今回は、ジャストサイズな沼コーデ術を3つご紹介します。まずはファッションから意識して、全人類ウケを狙っちゃおう♡
3秒で落とす♡ 沼コーデまにゅある
好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。とはいえ、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな、欲張りなすべての女子たちよ！
だったら、まずはファッションから意識してみるのはいかが？ここからは全人類を一瞬で“沼らせる”ための沼力UPなコーデ術をたっぷりとご紹介します♡
【ジャストサイズ】こそ全人類ウケの真骨頂！
自分のことを理解できてるコって、それだけで魅力的に映るもの。お洋服だっておんなじで、自分の体型にあった服が一番素材を生かしてくれる。そう、選ぶべきは“ジャストサイズ”なんです
Cordinate ボディラインを拾わずともオトナの色気があふれる
カジュアルを一気にレディへと押し上げるサテンがお強い。
Cordinate 小花柄にデニムのあわせでほどよい塩梅のガーリーに
デコルテがキレイに見えるトップスは、愛らしい小花柄で可愛さをプラス。濃い色デニムで締めることで甘いだけでない、オトナのしゃれ感が手に入る。
Cordinate 真面目さと可愛げがMIXされた計算高いオール白
ジャストサイズのポロトップスなら脱カジュアルに。清楚で儚げな白スカートをあわせたら、やわらかな印象が手に入る。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来