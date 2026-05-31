今川菜緒アナ、見取り図リリーとの結婚が公になってから初のインスタ更新 祝福に感謝「周りに恵まれすぎているな」
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）と結婚した、元岡山放送アナウンサーで現在芸能事務所セント・フォースに所属する今川菜緒（29）が31日、インスタグラムを更新。周囲の祝福に感謝した。
【写真】花束を手に…キュートな笑顔を見せる今川菜緒アナ
結婚が公になってから初となるインスタ更新で、今川アナは「Happy Wedding」と書かれたバルーンが中央におさまった花束の写真とともに「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と感謝。「改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の気持ちが溢れるばかりです」と素直な気持ちをつづった。
そして「仕事を益々頑張りたいと思っていますので引き続きよろしくお願いいたします」と意気込んだ。
今川アナは、1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科を卒業後、2019年に岡山放送にアナウンサーとして入社。25年3月に退社して、フリーアナウンサーとなり、現在TBSのニュースキャスターなどとして活動。所属事務所のプロフィールによると、趣味は、うなぎ屋巡り、ラジオを聴くこと、読書、韓国ドラマ鑑賞。特技は、マラソン（おかやまマラソン2022完走）としている。
リリーは、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』の番組終盤にサラッと「結婚しました」と切り出すと、盛山晋太郎の追及を受ける形で「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。
盛山が祝儀袋を手渡すと、リリーがその場で開けて「えっと…30万円です！ありがとう！」と生々しく発表する一幕も。盛山が「オレ、初めてかも。目の前で祝儀袋破かれたの」と笑わせるなど、めでたいムードでトークが進んでいった。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS「オールザッツ漫才」優勝、19年1月には第四回上方漫才協会大賞の大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
なお、番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】花束を手に…キュートな笑顔を見せる今川菜緒アナ
結婚が公になってから初となるインスタ更新で、今川アナは「Happy Wedding」と書かれたバルーンが中央におさまった花束の写真とともに「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と感謝。「改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の気持ちが溢れるばかりです」と素直な気持ちをつづった。
今川アナは、1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科を卒業後、2019年に岡山放送にアナウンサーとして入社。25年3月に退社して、フリーアナウンサーとなり、現在TBSのニュースキャスターなどとして活動。所属事務所のプロフィールによると、趣味は、うなぎ屋巡り、ラジオを聴くこと、読書、韓国ドラマ鑑賞。特技は、マラソン（おかやまマラソン2022完走）としている。
リリーは、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』の番組終盤にサラッと「結婚しました」と切り出すと、盛山晋太郎の追及を受ける形で「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。
盛山が祝儀袋を手渡すと、リリーがその場で開けて「えっと…30万円です！ありがとう！」と生々しく発表する一幕も。盛山が「オレ、初めてかも。目の前で祝儀袋破かれたの」と笑わせるなど、めでたいムードでトークが進んでいった。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS「オールザッツ漫才」優勝、19年1月には第四回上方漫才協会大賞の大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
なお、番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。