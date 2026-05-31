お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」でゲストと会話が弾まなかった理由について言及する場面があった。

片岡鶴太郎、渡辺正行、出川哲朗、爆笑問題、江頭2:50、松村邦洋、他にも多くの豪華ゲストが登場したイベント。司会を務めた有吉だったが「1時間で終わってお客さんが怒るんじゃないかって」というほどの“巻き”で進んでいったという。

「そりゃそうだと思ったんだけど、ダチョウ倶楽部は3人で1つなんだよ。やっぱり竜さん（上島竜兵さん）がフロントマンだからさ、皆が竜さんをいじるっていうのが基本構造で。誰が来ても“竜ちゃんとさ”って感じで。肥後さんとジモンさんとじゃ、会話が弾まないんだよね」と、トークパートが短かった理由について推測。

「鶴太郎さんもいっぱい歴史があって、それこそ40年ぐらいの付き合いがあって。でも“懐かしいよね〜…”って。“はい、それじゃあ、おでんいきましょう!”って感じで、全然会話がないんだよ。それで、どんどん巻いていっちゃって。俺らが入っていくのもおかしいからさ」と苦笑していた。