5月31日に投票が行われた新潟県知事選挙。現職の花角英世氏と新人の土田竜吾氏、安中聡氏の3人が立候補し、選挙戦が展開されました。



投票は午後8時に締め切られ、出口調査の結果や取材による情勢分析を加味した結果、NSTは花角英世氏が3期目の当選を確実にしたと判断しました。



選挙戦では、2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を判断したプロセスなどが争点となっていました。



土田氏の敗戦の弁です。

まずもってこの間、私、土田竜吾とともに、最後の最後まで勝利を信じて、共に戦い、歩んでくださったすべての皆様に心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。結果につなげられず、本当に悔しい思いでいっぱいですし、大変申し訳ございませんでした。



3月27日に立候補を表明させていただいて、短期決戦の中で、本当に皆さん、短期間の中でこれだけの選挙戦を戦わせていただきました。



選対スタッフはもちろんのこと、各地域でお支えをいただいた皆様のおかげで、これだけの戦いができたと私自身も確信をしております。



そして、私自身がこの選挙戦に立候補をするという決断ができたのも、皆さんからの花角知事に対しての対立軸をなんとか示してほしいという熱い熱い思い、地域を思う思い、新潟県を思う思いがあったからこそ、最後私が決断できたというところにございます。



本当に今回の選挙を支えていただいた皆様には感謝しかございません。



そして、この選挙戦の中で、私自身もこの広い新潟県、今まで出会ったことのなかったいろんな方と出会う機会もいただいて、そういった方からも本当に大きなお支え、励まし、たくさんをいただきました。



ある意味、新潟県の素晴らしさをこの選挙戦を通じて改めて再確認をさせていただいた、私はそう感じております。



今回、本当に結果につなげられなかったところは悔しい思いでいっぱいなんですけれども、私自身、今日お集まりの皆様、今日ここに集まれなかった皆さんも、共にこれからまた新潟の新しい未来に向けて共に歩みたいと思っておりますし、必ず新しい新潟の未来につながる、そういう仲間と今回選挙戦を戦えたと確信をしております。



言葉がなかなか出てこないんですけれども、改めて感謝を申し上げます。また皆さんと共に明日以降、私自身も頑張りたいと思いますので、ぜひとも引き続き共に新潟の未来に向かって歩んでまいりましょう。本当に今回はありがとうございました。