ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【波浪警報】沖縄県・南大東村、北大東村に発表 21:06時点 【波浪警報】沖縄県・南大東村、北大東村に発表 21:06時点 【波浪警報】沖縄県・南大東村、北大東村に発表 21:06時点 2026年5月31日 21時6分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台は、31日午後9時06分に、波浪警報を南大東村、北大東村に発表しました。大東島地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■南大東村●波浪警報【発表】■北大東村●波浪警報【発表】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 海, 思いやり, 京王線, マンション, 伊東市, フローリング, 置床工事, 射出成形機, 世田谷区