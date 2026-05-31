気象台は、31日午後9時06分に、波浪警報を南大東村、北大東村に発表しました。

大東島地方では、高波に警戒してください。

【波浪警報（発表中）】

■南大東村

●波浪警報【発表】

■北大東村

●波浪警報【発表】

