凛として時雨、2025年12月に実施した日本武道館単独公演の映像BD商品がリリース決定＆ワンマンライブツアー「凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER」開催決定！
昨年12月27日に日本武道館にて開催された「凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」が7月15日（水）にBD映像商品としてリリースされることが決定した。
本公演はデビューアルバム#4をリリースしてから20周年を記念したツアーとなっており、約12年ぶりの日本武道館公演の様子が収録されている。凛として時雨の鋭く研ぎ澄まされライブならではの緊張感を、映像としても体感できる作品となっており、本日より予約開始となる。
さらに、ワンマンライブツアー「凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER」も開催決定！9月29日(火) 愛知・Zepp Nagoyaを皮切りに東名阪での公演を予定している。こちらもチケット予約がスタートしているため、ぜひチェックしてほしい。
●リリース情報
BD
「失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」
7月15日発売
品番：AIXL-218
価格：￥9,900（税込）
仕様：三方背＋100Pフォトブックレット＋凛として時雨トレーディングカード004封入
＜収録曲＞
1 想像のSecurity
2 Sα.SO.RI.
3 竜巻いて鮮脳
4 laser beamer
5 JPOP Xfile
6 DISCO FLIGHT
7 Enigmatic Feeling
8 a symmetry
9 sick mind B rain
10 Acoustic
-ピエール中野Drum Solo-
11 replica
12 nakano kill you
13 感覚UFO
14 滅亡craft
15 アレキシサイミアスペア
16 abnormalize
17 Loo% Who%
18 Telecastic fake show
19 傍観
特典:
Amazon.co.jp … ビジュアルシート5枚セット
セブンネットショッピング … サコッシュ
楽天ブックス … スマホショルダー
凛として時雨応援店 … B2ポスター
予約はこちら
https://lingtositesigure.lnk.to/ShisshinSasoriTOUR2025.TornadoinBudokan_BD
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
●ライブ情報
「凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER」
2026年9月29日(火) 愛知・Zepp Nagoya
2026年10月1日(木) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)
2026年10月7日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside
オフィシャル先行受付（※抽選先行）
受付期間：2026年5月30日(土)20:30〜2026年6月21日(日)23:59
当落確認・入金期間：2026年6月25日(木)15:00〜2026年6月29日(月)23:00
受付URL
https://l-tike.com/sigure
関連リンク
凛として時雨オフィシャルサイト
https://tkofficial.jp
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優