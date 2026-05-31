凛として時雨、2025年12月に実施した日本武道館単独公演の映像BD商品がリリース決定＆ワンマンライブツアー「凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER」開催決定！

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昨年12月27日に日本武道館にて開催された「凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」が7月15日（水）にBD映像商品としてリリースされることが決定した。

本公演はデビューアルバム#4をリリースしてから20周年を記念したツアーとなっており、約12年ぶりの日本武道館公演の様子が収録されている。凛として時雨の鋭く研ぎ澄まされライブならではの緊張感を、映像としても体感できる作品となっており、本日より予約開始となる。

さらに、ワンマンライブツアー「凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER」も開催決定！9月29日(火) 愛知・Zepp Nagoyaを皮切りに東名阪での公演を予定している。こちらもチケット予約がスタートしているため、ぜひチェックしてほしい。

●リリース情報

BD

「失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」

7月15日発売

品番：AIXL-218

価格：￥9,900（税込）

仕様：三方背＋100Pフォトブックレット＋凛として時雨トレーディングカード004封入

＜収録曲＞

1 想像のSecurity

2 Sα.SO.RI.

3 竜巻いて鮮脳

4 laser beamer

5 JPOP Xfile

6 DISCO FLIGHT

7 Enigmatic Feeling

8 a symmetry

9 sick mind B rain

10 Acoustic

-ピエール中野Drum Solo-

11 replica

12 nakano kill you

13 感覚UFO

14 滅亡craft

15 アレキシサイミアスペア

16 abnormalize

17 Loo% Who%

18 Telecastic fake show

19 傍観

特典:

Amazon.co.jp … ビジュアルシート5枚セット

セブンネットショッピング … サコッシュ

楽天ブックス … スマホショルダー

凛として時雨応援店 … B2ポスター

予約はこちら

https://lingtositesigure.lnk.to/ShisshinSasoriTOUR2025.TornadoinBudokan_BD

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●ライブ情報

「凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER」

2026年9月29日(火) 愛知・Zepp Nagoya

2026年10月1日(木) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

2026年10月7日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside

オフィシャル先行受付（※抽選先行）

受付期間：2026年5月30日(土)20:30〜2026年6月21日(日)23:59

当落確認・入金期間：2026年6月25日(木)15:00〜2026年6月29日(月)23:00

受付URL

https://l-tike.com/sigure

関連リンク

凛として時雨オフィシャルサイト

https://tkofficial.jp