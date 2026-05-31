■これまでのあらすじ

妻の入院中、夫の世話をするために新居に居座っていた義母。リビングは昭和臭漂う空間になっていて、さらにはキッチンの換気扇の下でタバコを吸っていたという。おまけに滞在中、義母は夫婦の寝室で寝ていたようで…。



私と夫と、生まれたばかりの子どものための新居だったはず…。義母が私たち夫婦の寝室のベッドまで使っていたと知り、私はその場にいられず洗面所へ逃げ込みました。そこで見た謎のダルマの足拭きマットに嫌な予感がして浴室を見ると…ここも昭和にタイムスリップしていました。

眩暈がしましたが、赤ちゃんを見て「この子を守れるのは私しかいない」と気持ちを立て直した私は、まずは寝室の喚起と除菌、ベッドのシーツ替えから始めることに。でも、夫の裕一は「神経質だなあ」「母さんに悪気はない」と、私の嫌悪感をまったく理解してくれませんでした…はぁ。夫に背を向けて眠ったその夜、私は悪夢を見ました。そして目覚めた直後、家の中から不気味な音が聞こえてきて――。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:華緒はな、脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)