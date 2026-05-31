新潟県知事選について。テレビ新潟は読売新聞と合同で31日、投票を済ませた有権者への出口調査を行いました。



投票先の質問です。



現職の花角さんがおよそ7割を固め、広い支持を集めたことがわかります。



一方、新人の土田さんはおよそ3割にとどまり、伸び悩む結果となりました。



新人の安中さんは広がりを欠きました。



現職の花角さんが安定した戦いぶりで支持を伸ばしたことがうかがえます。

原発再稼働…有権者の評価は



選挙戦では、ことし再稼働した東京電力・柏崎刈羽原発をめぐり論戦が交わされました。



「ひとつの区切りをつけた」とする現職の花角さんに対し、相手候補は地元同意の手法を批判しました。



それぞれの訴えを振り返ります。



ことし14年ぶりに再稼働した東京電力・柏崎刈羽原発。



その是非や判断に至るまでの経緯をめぐって選挙戦の初日からそれぞれの主張がぶつかり合いました。



花角英世氏

「長年の県政の課題でありました柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題についても一つの区切りをつけることができました。本当に多くの県民の声を聞きました。いろんな心配がある不安があるまた期待もある。その中で一つの結論を出しました」



土田竜吾氏

「花角知事が昨年の12月、柏崎刈羽原発の再稼働を了解しました。初当選以来職を通して県民に信を問うと述べられていながら、県議会にその判断をゆだねた。県民との約束を反故にした。私はこんなことを許していいわけがありません」



安中聡氏

「おかしい手法で再稼働を認めた柏崎刈羽原発。これをまずは停止しなきゃいけない。事故が起きてからじゃ遅い。万が一の事故が起きた時、もう取り返しがつかない」



原発の再稼働問題は県政の大きな課題でした。有権者はどのようにそれぞれの主張を受け止めたのでしょうか。



今回の出口調査では柏崎刈羽原発が再稼働したことへの評価についてうかがいました。



「妥当だと思う」は33パーセント



「どちらかと言えば妥当だと思う」は34パーセントでした。



「どちらかと言えば」を含めると7割近い有権者が妥当だと思うと答えたことになります。



一方、「どちらかと言えば妥当ではないと思う」は17パーセント、



「妥当ではないと思う」も17パーセントという結果になりました。



柏崎刈羽原発の再稼働容認の判断を下した花角さんが一定の支持を集めたことがうかがえます。



こうした出口調査の結果からも2期8年の花角さんが実績と知名度を生かし支持を広げたことがうかがえます。



※テレビ新潟5月31日配信YouTube「新潟県知事選2026速報」出口調査の結果より

