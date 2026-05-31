お笑いタレントのなかやまきんに君（47）が5月25日、Instagramを更新。柔道家の阿部一二三（28）とのツーショットを公開した。

【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃 三浦璃来の引退会見フォローに注目

きんに君は「柔道男子66kg級オリンピック2連覇の#阿部一二三 選手 とYouTubeきんにくTVにて『ガチ柔道寝技対決』をさせていただきました」と、自身のYouTubeチャンネルで阿部と共演したことを報告。その他、きんに君が阿部に背負い投げされる写真なども投稿された。きんに君は「さすがは阿部一二三選手ですが、まさかの僕の攻めたあのシーンは是非本編をご覧くださいませ」とYouTubeの視聴を呼びかけた。

【画像】なかやまきんに君と阿部一二三のツーショット（画像はなかやまきんに君 Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「きんに君のパワーをもってしても・・・」「世界一に投げてもらえるなんてうらやましい‼︎」「きんに君が真っ赤になっててびっくりしました」「投げるのか、投げられないのか…どっちなんだいっ」「ヤーーーーー！！！」といったコメントが寄せられている。