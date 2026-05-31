ファーム・リーグ阪神戦

プロ野球のファーム・リーグが31日に行われ、巨人のリチャード内野手がGタウンでの阪神戦で豪快な逆方向弾を放った。ファンからは待望論が上がっている。

阪神戦に「4番・DH」で先発出場したリチャード。見せ場は6回の第3打席にやってきた。

阪神の先発・今朝丸の外角速球を逆らわずに弾き返すと、打球はグングン伸びて右中間スタンドに着弾。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが「昇格の時を待つ 低めを逆方向へ リチャード第2号ホームラン」として動画を公開すると、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「待ってるぞリチャード」

「1軍来てくれ」

「お前が必要リチャード」

「どんどん状態上げてこ 1軍で待ってるぞー」

「はよお前さん上がってこい」

「リチャードはいつ上がってくるん？」

「そーろそーろかあああああ！！」

「相変わらずパワーエグすぎる」

26歳のリチャードは沖縄尚学から2017年育成ドラフト3位でソフトバンク入り。2025年5月に2対1のトレードで巨人に移籍した。



（THE ANSWER編集部）