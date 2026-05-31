前足が汚れてしまい、洗面台で洗われることになった子猫。さぞ暴れるかと思いきや…？予想外の表情を浮かべる子猫が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万再生を突破し、「洗われて詰んでるお顔が可愛すぎてメロメロです」「お利口さんにおてて洗ってる♡」といった声があがりました。

【動画：うんちを引っ掻いてしまった子猫→おててを洗うため、洗面台に連行した結果…まさかの光景】

まん丸お目目のホタテくん♡

Instagramアカウント「@_hotate_1114」に投稿されたのは、ペルシャ猫の「ホタテ」くんが、洗面台で前足を洗われている姿をとらえた動画です。

ふわふわの被毛と、まんまるで大きなお目目が可愛らしいホタテくん。そんなホタテくんがある日、ちょっとした事件を起こしてしまったのだとか。

うんちが前足に…！

ことの発端は、匂い。うんちの匂いがした瞬間、ホタテくんを捕獲したという飼い主さん。前足を確認してみると、飼い主さんの予想通り、うんちを引っ掻いてしまったとおぼしき"痕跡"が。こうしてホタテくんは、まさかの現行犯逮捕となってしまったのだそう。

お手手を洗うため、そのまま洗面台へと連行されたホタテくん。さぞ暴れるかと思いきや、なんと両前足をちょこんと差し出し、お利口さんに洗われてくれていたといいます。

まさかの無抵抗っぷり

大きな目をまんまるに見開いたまま、正面をじっと見つめて無抵抗のホタテくん。シャンプーをつけた前足を擦り合わせられても、最後に飼い主さんにキュッと手を絞られても抵抗することはなく、その表情はどこか悟りを開いたかのようだったそうです。

その落ち着きぶりからは、まさか手についたうんちを洗われているだなんて想像もできないほど。実はこの堂々たる無抵抗っぷりは、小さな頃から続けているお水トレーニングの賜物なのだとか。

正面を見つめたまま、ただひたすら洗われるがままのホタテくん。その潔すぎる姿が可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

なんとも言えない表情で大人しくお手手を洗われているホタテくんに、リールの視聴者からは「ホタテちゃん♡洗わせてくれて物凄い偉い♡」「おてて洗うの嫌がらないんですね～ お利口♡」「こんなにおとなしく洗われてるのが凄すぎます。うちの子では絶対無理」「えらい！うち、これやると発狂します」「大人しくお手々洗ってもらうのカワイイ♡」「可愛すぎる♡

少しお困り顔で可愛いいいい♡♡♡♡」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@_hotate_1114」では、ふわふわでまん丸お目目が可愛らしいホタテくんの、気品あふれるおすまし顔や、やんちゃな一面をとらえた動画や写真が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@_hotate_1114」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。