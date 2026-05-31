知り合ってすぐは緊張する子もいれば、すぐに心を許してくれる子もいる――出会ってわずか1週間で安心しきった姿を見せる子猫さんが可愛いと、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で43万表示を突破！いいね数も3.9万件を超え、「気持ちよさそうに満喫してるなぁ」「大物の予感ｗ」といったコメントが寄せられました。

【写真：うちに来て『まだ1週間』しか経っていないのに…保護子猫が見せた『豪快すぎる寝姿』】

大物になること間違いなし！？

Xアカウント「伊藤さん家のママ」に登場したのは、茶トラ猫の「つくし」くん。投稿されたのは、つくしくんが飼い主さんに保護されてから約1週間後の姿です。

「図太すぎる」という飼い主さんの言葉と一緒に投稿された写真に写っているのは、スヤスヤと眠るつくしくんの寝姿。なんとつくしくんは、住み始めてから1週間しか経っていないにも関わらず、お腹丸出しで仰向けになって寝ていたのだとか。まさに「図太い」という言葉がピッタリな豪快な眠り方です。

すでに長年住んでいるかのように、安心しきった姿を見せるつくしくん。それだけ飼い主さん宅で暮らすことに幸せを感じているからこそ、豪快に眠ることができるのでしょう。1週間とは思えない寝姿が可愛すぎて、時間が経つのも忘れて見てしまいます。

つくしくんが安心して過ごせるのは、どうやら飼い主さんの他にも要因が。飼い主さん宅では3頭の猫さんが暮らしていますが、その中で女の子の「もみじ」ちゃんがつくしくんを可愛がってくれているそう。一緒に寝てくれたり、日向ぼっこをしてくれたり。そんな優しいもみじちゃんの活躍もあり、つくしくんはすくすく元気に成長していってくれるはずです！

つくしくんの"豪快っぷり"にX民も爆笑

飼い主さん・もみじちゃんにいっぱい甘えて、幸せな暮らしを始めたつくしくん。そんなつくしくんがどんな姿を見せてくれるのか。その姿を追い続けるのが楽しみです。

保護されて1週間で豪快な寝姿を披露したつくしくん。その姿を見たX民からは「子猫からしか得られない栄養がある」「無防備な感じがとても好き」「もう何年も住んでるかのような馴染み方ですね」「どうか更に図太く逞しく大きくなって下さい」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「伊藤さん家のママ」では、今回ご紹介したつくしくん・もみじちゃんをはじめ、ハチワレ猫のかえでくん、白黒猫のさくらくんの様子も投稿されています。それぞれの可愛い姿に癒やされますよ。

つくしくん、もみじちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「伊藤さん家のママ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。