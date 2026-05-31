グラビアアイドルの十味(とーみ)が、5月28日発売の「ENTAME 36℃ vol.05」(徳間書店)に登場した。



【写真】初挑戦の“濡れ”ショット！しっとり感で色気もマシマシ

十味は自身のX(旧ツイッター)「ENTAME36℃さんの表紙に掲載して頂きます♡ 初表紙！」と登場を告知した。「梅雨をテーマに撮影してきました」と記した通り、梅雨入り前に”濡れ”グラビアを展開した。



発売を記念して、傘を差しての開放的なショットから、お風呂場での湯けむりカットが公開された。十味本人も「全衣装すべてが濡れ演出というのは人生で初めてで、すごく新鮮でした」と撮影を振り返っている。大胆なオフショット写真も投稿している。



十味は身長149センチとマシュマロボディで人気を集めるグラビアアイドル。2025年にはドラマ「うちの会社の小さい先輩の話」で主演・片瀬詩織里役を演じた。アイドルグループ「#2i2」のメンバーとして活動していたが、2025年に解散している。



同号では十味が通常版の表紙を飾っている。特別版では、都丸紗也華が表紙に登場している。ほかにも、蓬莱舞、麻倉瑞季などがまぶしい姿を披露している。



（よろず～ニュース編集部）