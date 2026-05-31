女優の黒谷友香が所属事務所・スペースクラフトを退社し、株式会社ＰＬＡＮ‐Ｄに移籍することが３１日、明らかになった。所属事務所と自身のインスタグラムが発表した。

黒谷は自身のインスタグラムで「私から大切なご報告がございます」と切り出し、「デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました」と報告。「まだ１０代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです。感謝の気持ちでいっぱいです」とした。

今後については「新たなスタートを快く迎え入れてくれた『株式会社ＰＬＡＮ‐Ｄ』の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました。これまで培ってきた経験を大切にしながらも、一度それらを脱ぎ捨て、真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。これからの私の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉（うれ）しいです」と５０歳での新天地移籍で決意を語った。

「株式会社ＰＬＡＮ‐Ｄ」には要潤や宮崎あみさらが所属。黒谷は１９９３年、１７歳の頃にスペースクラフトに入社し、約３３年間にわたって同社で活動してきた。