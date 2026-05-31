「ボートレースオールスター・ＳＧ」（３１日、浜名湖）

人気を背負った１号艇の丸野一樹（３４）＝滋賀・１０９期・Ａ１＝がインから逃げて勝利。通算では３回目のＳＧ優出で、念願のＳＧ初優勝を決めた。２０１１年１１月びわこ一般戦のデビューから、１４年６カ月目の快挙となった。２着には５号艇の新田雄史（三重）、３着には４号艇の山田康二（佐賀）が入り、３連単は４４３０円の中穴決着となった。

滋賀支部に新たなヒーローが誕生した。Ｇ１戦はＶ９の丸野だったが、ＳＧ優勝にはなかなか手が届かなかった。それでも、千載一遇のチャンスをしっかりとモノにした。

予選トップ通過を決め、準優勝戦は見事なイン逃走劇。「また２４時間、この緊張感を味わえる」と、プレッシャーがかかる中で、優勝戦ではインからコンマ０４のトップＳと文句のない踏み込み。力強い先マイで、最後はガッツポーズでＶゴールを駆け抜けた。

「正直、まだ実感はなくて信じられないけど、うれしいです。お客さんの歓声や手を振ってくれる景色を見られたことが本当に幸せでした。今までやってきたことを証明できたって気持ちがあふれてきて、ゴール前に涙がこぼれました」と感激に浸った。

２０２１年にはグランプリ優出まで経験したが、この数年は少し苦しんだ。「結果が出てホッとしています。いつも支えてくれるいろんな人に感謝を伝えたいし、たくさん投票をいただいたことにも感謝しかない。結果で恩返しできたのかなと思います」と笑顔を見せた。

優勝賞金４２００万円を獲得し、賞金ランクは２位まで浮上した。「これからはＳＧ覇者の名に恥じないように精いっぱい記念戦線を走りたい。今年はベスト６を狙って頑張っていきたいと思います」。年末のＳＧ・グランプリ（１２月１５〜２０日・大村）でのトライアル２ｎｄからの出場を視野に、丸野の旅路は続く。