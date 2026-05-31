【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ3／日本時間5月31日）

【映像】側溝ヒットであわやの瞬間（実際の様子）

31日、WRC第7戦ラリー・ジャパンの最終日デイ3が行われ、初日のパンクから素晴らしい逆襲の好走を見せスーパーサンデーは2位でフィニッシュしたトヨタの勝田貴元だが、緩い左コーナーで外側の側溝にリアタイヤを落とす危機一髪のアクシデントに見舞われた。

オンボードカメラでも大きな衝撃が捉えられたものの、なんとか立て直し、見事ステージ4位でフィニッシュしたシーンが捉えられている。

勝田は初日、滑りやすい路面環境のなかでパンクが発生し、総合6位と出遅れるスタートを余儀なくされていた。しかし、2日目以降は気持ちを切り替えた素晴らしい走りを披露。この最終日デイ3でも、日曜日のみの順位を競うスーパーサンデーで2位、最終のパワーステージでも2位に食い込むなど好調を維持し、総合4位でフィニッシュしてドライバーズランキング2位を死守する好結果を残した。

側溝へヒットしリアタイヤ落とす

そんな逆襲劇のなか、直前のSS18で肝を冷やす瞬間が訪れる。緩い左コーナーを走行中、勝田のマシンは外側の側溝へとヒットし、リアタイヤを落としてしまった。車内を映したオンボード映像でも、大きな衝撃とともにマシンが激しくブレる様子がはっきりと捉えられており、中継の解説陣からも「あ、ここでちょっと当たっちゃいましたね」と声が上がるなど、あわやリタイアかと思わせるヒヤリとする一幕だった。

この接触により一時は順位を落とす形となり、フィニッシュ後には通常受けるはずのインタビューを受けずに無言で立ち去るなど、緊迫した様子を見せていた勝田。しかし、最終的には事なきを得てその後のスーパーサンデーやパワーステージでの果敢な好走へとつなげてみせた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）