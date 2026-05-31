将棋の第11期叡王戦五番勝負第5局が5月31日に行われ、挑戦者の斎藤慎太郎八段（33）は伊藤匠叡王（王座、23）に敗れ、悲願のタイトル奪取はならなかった。2期連続の同一カード、そして2期連続でフルセットまでもつれ込んだ激闘の末の敗退。終局直後のインタビューでは、悔しさを押し殺し、言葉を詰まらせる場面に多くのファンが胸を打たれた。

【映像】言葉を詰まらせる斎藤八段

開幕2連敗という絶望的な状況から、怒涛の2連勝で勝負を最終局へと持ち込んだ斎藤八段。しかし、あと一歩、本当にあと一歩のところでタイトルの頂には届かなかった。

死力を尽くした高難度の将棋に敗れた直後、行われたインタビュー。普段は穏やかで端正な振る舞いで知られる斎藤八段だが、この時ばかりは激闘の疲労とともに、深い悔恨の念が滲み出ていた。うつむき加減で質問に答えようとするものの、言葉が続かない。グッと涙を堪えるような、言葉を詰まらせるその無念の表情からは、この大一番に懸けていた思いの強さと、勝負の世界の残酷さが痛いほどに伝わってきた。

死闘の果てに見せた挑戦者のリアルな感情に、見守っていたABEMAの視聴者もすぐさま反応。コメント欄には「泣いてる？」「悔しそうー」「斎藤さんお疲れ様…」と、その心中をおもんぱかる声が殺到した。

同時に、絶対的な勝負強さを誇る伊藤叡王を土俵際まで追い詰めた見事な戦いぶりに対し、「さいたろうの強さも再確認出来たわ」「いやかなり迫ってたぞ」「匠は強かったな」と両者の健闘を称える声も多数寄せられた。

結果として敗れはしたものの、シリーズを通して見せた驚異的な粘り腰は、多くの将棋ファンの記憶に深く刻まれた。「叡王戦いいシリーズで楽しかった」「また強くなる」--ファンからの温かなエールが示す通り、この残酷なまでの悔しさは、必ずや斎藤八段をさらに上のステージへと押し上げる糧となるはずだ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）