俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の第２１回「風雲！竹田城」が３１日、放送された。

今回、秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。

半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨むというストーリーだった。

今回、小一郎が対峙（たいじ）した竹田城主・太田垣輝延を演じたのが、仲野の父・中野英雄。劇中、実の親子の２人が敵味方に分かれて対決する形で初の親子共演が実現した。

午後８時半過ぎ、中野演じる太田垣が甲冑姿で登場。「おのれ！ 織田め！」と織田勢に怒りをあらわにするシーンが放送されると、ネットも沸騰。Ｘ（旧ツイッター）のトレンドで「＃豊臣兄弟」のワードが急浮上した。

さらに終盤では、家臣の水を奪って飲もうとするセコい太田垣に小一郎が刀を向ける待望の親子共演シーンが実現。追い詰められても家臣に理不尽な命令を続ける太田垣に「家臣の命をなんじゃと思っとるんじゃ！」と叫んだ小一郎の右拳が炸裂。胸ぐらをつかむシーンもあった。

待望の親子共演にネット上には「ついに大河親子共演！」、「親子共演！！！ ステキだ」、「親子共演、激アツでした！ 今週も面白かった〜」、「太賀さんの親子共演！ 名場面でしたね、お二人共凄く緊張されてたんでしょうね」の他、「パパを殴っちゃダメでしょ」などの声も集まった。

同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。

秀長の兄で、天下統一を果たす戦国武将・豊臣秀吉役は池松壮亮。ほかにも織田信長役の小栗旬、信長の妹・お市役の宮粼あおい、豊臣兄弟の最大のライバルである徳川家康役の松下洸平などが出演する。脚本は「半沢直樹」「家政夫のミタゾノ」などを手掛けた八津弘幸氏が担当。語りは女優の安藤サクラが務める。