やぎ座は「値引き交渉に最適」 12星座もっちぃ占い｜6/1〜7

6/1（月）〜7（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💰 牡羊座：5日（金）は「収入源を増やすチャンス」

牡羊座のあなたは、5日（金）は、副業に関する運気が上昇して、収入源を増やすチャンスがありそうな予感です。どんな小さなことでもいいので、自分のアイデアでお金を稼ぐ方法を考えてみましょう。

1日（月）の午前中に、結論をせかされる出来事がありそうな予感です。焦ってYes／Noを出すのは本当はよくない事ですけど、ここは仕方がないかもしれません。

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🤝 牡牛座：3日（水）は「人と話す時間を増やして」

牡牛座のあなたは、コーヒー片手の雑談の中で、仕事や人間関係の今後を大きく前に進める根回しのヒントが見つかりそうです。3日（水）は、人と話す時間を増やしましょう。

大きな決断を下すのにはあまり向かない1週間です。特に4日（木）は、新規案件は寝かせて、走り出している仕事の足元を固めてください。

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💰 双子座：5日（金）は「素直に話を聞いて」

双子座のあなたは、5日（金）にお友達を通じて、経済的に得をするチャンスが巡ってきそうな予感です。誰かが教えてくれる割引情報かもしれません。素直に話を聞くといいことがあるでしょう。

2日（火）は、自分のトーク力で突破しようとすると、思わぬ空回りをしてしまうかもしれません。勢いでどうにかしようとせずしっかり調査することを心がけてください。

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💼 蟹座：3日（水）は「コミュニケーション力で解決できる」

蟹座のあなたは、人としっかり対話することを心がけてください。3日（水）は、本来難しそうな問題をコミュニケーションの力で解決することができそうな星回りです。

人とのコミュニケーションで情緒が不安定になりやすい1週間です。特に4日（木）は心が揺れやすい星が巡ってきます。ですが、そんな感情の変化も含めて、人生の面白さだと思ってください♪

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🎉 獅子座：7日（日）は「自分の時間を楽しめる」

獅子座のあなたは、ゆったり自分の時間を楽しむことができる1週間になりそうです。特に7日（日）は、時間を忘れて趣味を楽しむことができそう。食事と翌日の準備をしたら、後は寝落ちするまで楽しみましょう。

穏やかな気持ちで仕事をすることができる1週間です。大きな問題は起こりづらいですが、5日（金）は眠気に気をつけてください。集中力のキープがこの日の鍵です♪

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💼 乙女座：3日（水）は「仕事が早く終わりそう」

乙女座のあなたは、お仕事が早く終わりそうな1週間です。3日（水）には、この1週間でやるべきことの目処が立ちそうな予感。あとはto doリストを着々とこなしていけばそれで十分です！

1日（月）は人との会話が噛み合わないことがあるかもしれません。話がスムーズにまとまらないと感じたときには、ありがとうとごめんなさいで早めに切り上げるようにしましょう。

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🤝 天秤座：5日（金）は「意外な一面を知る」

天秤座のあなたは、人との距離感が縮まりやすい1週間です。5日（金）は、今までなかなか親しみを感じることができなかった人の意外な一面を知ることで、人間関係が一気に縮まるでしょう。

2日（火）は、焦った決断で判断を誤りやすい星回り。午前中は重要な判断を避けて、下調べだけ済ませて翌日に持ち越すのが◎です。

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🤝 蠍座：4日（木）は「大切な人の新たな一面を知る」

蠍座のあなたは、4日（木）に大切な人の新しい一面を知ることができる星が巡ってきます。今まではあまり語ることがなかった部分について、「実は…」から始まる打ち明け話が始まるかも♪

仕事で目指している目標を上方修正できる1週間です。やる気に燃えて、お仕事を楽しむことができます。その分、5日（金）は頑張りすぎになりやすいので注意してください。

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🤝 射手座：1日（月）は「突発的なコミュニケーションが◎」

射手座のあなたは、1日（月）の夜に突発的な人とのコミュニケーションを後押ししてくれる星が巡ってきます。急に寂しくなったから電話をするとか会いに行くとか、そういうつながりを求めましょう。

3日（水）は作業が停滞しがちな星回りです。手が止まってるときには焦らないようにしましょう。少しうまくいかなかったくらいでお仕事の状態は変わりません。

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💰 山羊座：3日（水）は「値引き交渉に最適」

山羊座のあなたは、金額に関する交渉がとてもスムーズに運びそうな1週間です。特に3日（水）は、値引き交渉に最適な日です。仕事でもプライベートでも、金額の交渉をするならこの日が良さそう。

今週は省エネモードで人と関わるのがいいかもしれません。5日（金）は、会話のズレが生じたときにも深追いすることなく、あっさり終わらせるようにしましょう。

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💼 水瓶座：5日（金）は「やるべきことに集中して」

水瓶座のあなたは、自分の範囲を超えるような仕事は、しっかり断るようにしましょう。5日（金）は、本当にやるべきことだけに力を注げばすべてがうまくいく星に恵まれています。

支払い手続きを忘れているものがないか注意するべきときです。3日（水）は、うっかりミスでの支払い忘れが起こりやすいときです。うっかりミスの食い逃げをしないように気をつけて♡

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💰 魚座：4日（木）は「時短への投資は惜しまないで」

魚座のあなたは、お金で買えないはずの幸せを、お金で買うことができる1週間です。4日（木）は、タクシー移動で作った時間でラブリーな時間を確保するなど、時短への投資は惜しまないようにしましょう。

お仕事に関する決断力が弱まりやすい星回りです。特に2日（火）は焦った決断をしても仕方がありません。持ち帰ってじっくり考えるという言葉を恐れずに使いましょう。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X