◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦 東邦ガス4―2日本製鉄東海REX（2026年5月31日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

東邦ガスが粘る日本製鉄東海REXを振り切り、3回戦に進出した。6回に代打で起用された金田達郎内野手（32）が先制の決勝三塁打。途中出場ながら2安打1打点2得点の活躍で、チームに貴重な勝利をもたらした。

「打線も苦しんでいましたし、先発の大石（晨慈）も粘り強く投げてくれていた。何とか後ろにつないで、何かを起こそうという気持ちでした」

ベンチの勝負手に11年目のベテランが応えた。0―0で迎えた6回1死一塁。3番・宮下隼輔の代打として起用されると、カウント2―1からの真ん中低め直球を左中間へはじき返した。「（3球目の直球を空振りして）ちょっと力が入っていたので修正しました。相手ピッチャーの球の勢いを借りよう、と」。均衡を破る先制の適時三塁打。続く柴田圭輝の遊ゴロでは判断良く本塁を狙い、ヘッドスライディングで間一髪2点目をもぎ取った。

チーム最年長となる32歳。「とにかく良いところで一本打つ」ことを目標に、日々の練習に取り組んできた。飽くなき向上心を持ち続ける一方で、後輩たちを後方からサポート。「若い選手も多い。“俺がいるから思い切りやれ”というぐらいの気持ちでいます。その中でも自分がチャンスをもらった時は結果を出して、チームに貢献したい」。まさに有言実行の働きぶりだった。

1回戦で昨年の日本選手権覇者・ヤマハに競り勝ったが、チームに浮ついた雰囲気は一切なかった。「すぐに気持ちを切り替えて、次の試合だぞ、と」。次戦は6月3日に西濃運輸と激突。2年ぶりの都市対抗まであと2勝に迫ったが、金田は「まずは次の一勝。そこに全力を注ぎます」と気を引き締めた。