『豊臣兄弟！』特大サプライズにネット驚き「マジ!?」「歴史的な日だ」
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第21回「風雲！竹田城」が31日に放送された。豊臣秀長（小一郎）にとって初の総大将としての戦いが描かれる重要回となるなか、仲野の父で俳優の中野英雄がサプライズ出演。大河ドラマ初出演という“特大サプライズ”に、SNSでは驚きの声が相次いだ。
【写真】ネット驚きの”サプライズ俳優”の登場シーン
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、天下一の補佐役とも称された豊臣秀長の視点から戦国時代を描くエンターテインメント作品。歴史に“もしも”はないとされながらも、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と語られる人物に焦点を当て、戦国乱世をダイナミックに映し出している。
第21回では、秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）が、荒木村重（トータス松本）に代わって播磨攻略に挑戦。村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）の活躍によって播磨の国衆を織田方へ取り込むことに成功し、さらに西へと勢力を拡大していく展開が描かれた。
一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨むことに。その相手として登場したのが、中野英雄演じる太田垣輝延だった。太田垣は生野銀山を管轄する竹田城の城主で、小一郎が初めて大将として攻略する重要な相手。劇中では水の補給路を断たれ、追い詰められていく姿が描かれた。
放送直後からSNSでは、中野の登場に驚く声が続出。「お父様！」「マジ!?まさか中野英雄が出てくるとは」「遂に親子共演シーンが実現した」「歴史的な日だ」「サプライズが粋ですね」「親子で大河に並ぶ姿が見られるとは」といった反響が寄せられ、大きな話題となった。
【写真】ネット驚きの”サプライズ俳優”の登場シーン
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、天下一の補佐役とも称された豊臣秀長の視点から戦国時代を描くエンターテインメント作品。歴史に“もしも”はないとされながらも、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と語られる人物に焦点を当て、戦国乱世をダイナミックに映し出している。
一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨むことに。その相手として登場したのが、中野英雄演じる太田垣輝延だった。太田垣は生野銀山を管轄する竹田城の城主で、小一郎が初めて大将として攻略する重要な相手。劇中では水の補給路を断たれ、追い詰められていく姿が描かれた。
放送直後からSNSでは、中野の登場に驚く声が続出。「お父様！」「マジ!?まさか中野英雄が出てくるとは」「遂に親子共演シーンが実現した」「歴史的な日だ」「サプライズが粋ですね」「親子で大河に並ぶ姿が見られるとは」といった反響が寄せられ、大きな話題となった。