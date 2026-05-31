俳優の仲野太賀（33）が主演を務め、豊臣秀長役を演じるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は31日、第21回が放送され、仲野の父で俳優の中野英雄（61）が竹田城主・太田垣輝延（おおたがき・てるのぶ）役で事前告知なしのサプライズ登場を果たした。約40年の芸歴を誇るが「長年の夢」という念願の大河初出演。“大河ドラマに出演してほしい”の願いを込めて「太賀」と命名した次男との約3分にわたる親子大河初共演も実現し、涙したことを明かした。役柄上は敵対の関係。インターネット上には「まさかの親子共演」などの声が続出。視聴者の驚きを誘った。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第21回は「風雲！竹田城」。羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を発揮。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は“空に浮かぶ山城”但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む…という展開。

半兵衛が播磨・上月城と並び「手に入れたきもの」と語ったのは、但馬・生野の銀山。但馬国主・山田家の家臣・太田垣輝延（中野英雄）が治める。小一郎は「わしはこの戦、一滴の血も流さずに終わらせたいのじゃ」。水が底をつく頃、降伏を勧める策を打つ。

竹田城にある水は3日分。太田垣は「ならば、半分はわしの元に持ってまいれ。家臣が主君を守るのは当然であろう。いざとなれば、うぬらも朝もやに紛れて水を汲みに行け」と命じた。

数日後、夜。小一郎は敢えてかがり火を消し、藤堂高虎（佳久創）に指示して見つけた水汲み場に敵兵を誘き出した。

小一郎は竹田城に乗り込み、太田垣に刀を向ける。「織田家家老、羽柴秀吉が弟、羽柴小一郎じゃ！」――。小一郎は「わしはお主たちを助けたいのじゃ」と敵兵を説得していた。

太田垣「離せ！」「おまえら、敵の施しを受けるとは、恥を知れ！飲むなと言うておろうが！何をしておる。早くこいつらを斬らんか！刺し違えてでもわしを助けよ。斬れ、斬れ、斬らんか！それがおまえらの役目であろう！斬れ、斬れ…」

小一郎「（右拳を輝延の顔に見舞い）家臣の命を、何じゃと思っとるんじゃ！（輝延は鼻血を流し）あ、一滴たりとも血は流さぬつもりではあった。が、無理じゃった」「面目ない」

「こうして小一郎は竹田城を無血開城、ほぼ無血開城し、初めてその城代を任されることになりました」（語り・安藤サクラ）

中野が演じた太田垣輝延は、小一郎が大将として初出演の城攻めを任された但馬・竹田城の城主。生野銀山を管轄している。水の補給路を断つ小一郎の策により、窮地に立たされた。

中野と仲野の父子共演は2023年公開の映画「愛にイナズマ」、25年8月放送のNHK「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」に続いて3回目。

「シミュレーション」は中野が総力戦研究所の幹部・武藤章役、仲野が民間（政治部記者）出身の研究員・樺島茂雄役。仲野は会見で、一緒に撮影を行い「同じ空間、同じシーンに共存したのは初」。台詞を交わしたのは今回の「豊臣兄弟！」が初となった。

中野は息子の大河初主演を喜び、連日、自身のSNSを更新。「豊臣兄弟！」の“宣伝部長”を買って出ている。

大河ドラマにおける親子共演は1999年「元禄繚乱」の中村勘九郎＆中村七之助（当時）らの例がある。

中野は同局を通じてコメント。悲願の初大河について「何十年も出たくて仕方なかった番組です。そこに息子の太賀に導かれて出るなんて夢のような話なので、お声掛けいただいた時は“うれしい”の一言でした」と感慨を明かした。

視聴者に“変な先入観”を与えることなどを心配し「ただ、一つだけ迷いがあって、それは作品の邪魔をしてしまうのは嫌だな、ということ」「太賀も本当は僕が出るのは気が進まないのに、気を遣って言えないのかも？と勘ぐっていたのですが、思い切って話してみたら、いつもと変わらない調子で“やってよ”と言ってくれたので、その言葉に甘えて出演することにしました」と経緯を振り返った。

数々のVシネマや映画「アウトレイジ」シリーズの悪役、1992年1月期のフジテレビ木曜劇場「愛という名のもとに」のチョロ（倉田篤）役などで知られるが、今回の役作りは「これまで僕がVシネでやってきたような振り切った“悪役”として演じるか、あるいは少し冷めたようなクールな芝居でいくか、どちらかだなと」「現場で監督さん（渡辺昭寛氏）から“低い声で、ガン！と悪そうな感じでいってください”と言ってもらえたので、それを信じてやらせていただきました」。見事に愚君を体現した。

最終的には小一郎から鉄拳を食らい、成敗される展開。「リハーサルの時はまだ照れが残っていたんですが、本番ではビンビン伝わってくるものがありました。目と目が合った瞬間は、息子だなんて全く感じず、太田垣として“このクソガキ！”と思ったくらいです（笑）。お互い、いち役者として向き合って、きちんと役者同士の対話として芝居ができたことが、凄くうれしかったですね」と万感の思い。

「長年の夢だった大河の現場にいられる感動と相まって、ちょっと涙が出てきてしまって。監督に“1人で泣きそうです”って言ったら“今は泣いちゃダメですよ”と返されました（笑）」。コワモテの中野も涙腺が緩み“父親の顔”になったようだ。