現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

『豊臣兄弟！』制作統括インタビュー「最終回の内容は…」

第二十一回「風雲！竹田城」の放送を終え、同ドラマで太田垣輝延（おおたがき・てるのぶ）を演じる中野英雄さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

大河ドラマ初出演について

大河ドラマは、何十年も出たくて仕方なかった番組です。

そこに息子の太賀に導かれて出るなんて夢のような話なので、お声がけいただいたときは「嬉しい」の一言でした。

ただ、一つだけ迷いがあって、それは作品の邪魔をしてしまうのは嫌だな、ということ。

“親子共演”を楽しんでくださる方もいらっしゃるでしょうけど、僕が出ることによって、物語に集中できなくなったり、見る方に変な先入観を与えてしまったりしないかと心配で。

太賀も、本当は僕が出るのは気が進まないのに、気を遣って言えないのかも？と勘ぐっていたのですが、思い切って話してみたら、いつもと変わらない調子で「やってよ」と言ってくれたので、その言葉に甘えて出演することにしました。

太田垣輝延を演じるにあたって

太田垣は、小一郎が初めて大将として攻略する竹田城の城主ですから、ある程度インパクトを残さないといけないと思いました。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

脚本を読んで考えたのは、これまで僕がＶシネでやってきたような振り切った“悪役”として演じるか、あるいは少し冷めたような、クールな芝居でいくか、どちらかだなということ。

声質や雰囲気をどうすべきか、自分の中でいろいろと考えながら撮影に臨みましたが、現場で監督さんから「低い声で、ガン！と悪そうな感じでいってください」と言ってもらえたので、それを信じてやらせていただきました。

仲野太賀さんとの共演の感想

小一郎と交わすセリフは一言だったのですが、親子で真剣に見つめ合って芝居をするのはどうしても最初、照れがあって。

リハーサルの時はまだ照れが残っていたんですが、本番ではビンビン伝わってくるものがありました。

目と目があった瞬間は、息子だなんて全く感じず、太田垣として「このクソガキ！」と思ったくらいです（笑）。

お互い一役者として向き合って、きちんと役者同士の対話として芝居ができたことが、すごく嬉しかったですね。

長年の夢だった大河の現場にいられる感動とあいまって、ちょっと涙が出てきてしまって。

監督に「1人で泣きそうです」って言ったら、「今は泣いちゃダメですよ」と返されました（笑）。

視聴者の方へのメッセージ

皆さん、僕が出ていることに気づかずに、小一郎が“天空城”を攻略する姿を楽しんで見てくれていたら、それがいちばん嬉しいです。

見終わったところで「えっ、あれ（仲野太賀の）親父だったんだ？」と驚くぐらいがちょうどいいかなと（笑）。

もともと僕は「豊臣兄弟！」というドラマのいちファンです。

自分が出演する回の脚本だけは読みましたが、この先の展開は知りたくないので、息子にも聞いていません（笑）。

この週の放送が終わったら普通の視聴者に戻って、また皆さんと一緒にドラマを楽しんでいきたいと思います。

＜第二十一回のあらすじ＞

秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。

半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。

一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨む！