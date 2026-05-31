12星座別！2026年6月1日〜6月30日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
お金の世界に大きな動きがある？金運を守るためには日々の努力が大事2026年6月は、火星が牡牛座を運行します。牡牛座は所有や金銭をつかさどる星座。ここに情熱やエネルギーを示す火星がいるので、お金の世界に大きな動きがあるでしょう。このご時世なので当然、物価の信じられないような高騰もあるでしょうし、金利変動も大きなものになるかもしれません。
日常生活に目を移せば、普段なら考えもしない高額ショッピングをしてしまうかも。しかし金運を守るためには黙々と節約し、コツコツと貯蓄に励むことも大事ですが、時には息抜きも必要。6月はまさにそんな時期にあたるでしょう。
天秤座6月の天秤座の運気は活性化し、視野が広がりそうです。日々の雑事や目先のことはさておき、将来の夢に思いをはせましょう。新しい道が開け、活躍の場をつかむことができるはず。自分の可能性に賭けるべき時期といえます。
金銭的にはやや厳しめながら、本当に必要な支出か、そうでないかの判断ができるように。必要経費と理解したならば、その額の多寡にかかわらず出してください。出した以上に得るものがある暗示です。
ラッキーアイテム：大ぶりのペンダント
蠍座6月の蠍座の運気は低調傾向。我慢しなくてはいけない場面が増えてしまいそうな予感が。といって自分勝手にふるまうと周囲とぶつかることに。6月は黙って折れて、ひたすら次の活躍チャンスを待つのが正解でしょう。
金銭面はかなり豊か。昇給やちょっとしたお小遣い稼ぎで収入は上昇傾向。預貯金が想像以上に膨らんでいることも判明しそう。そのうえ無駄遣いをせず、しっかり節約できる暗示もあります。お金の心配は1つもなさそう。
ラッキーアイテム：アンティークドール
射手座6月の射手座は吉凶混在。人間関係にスポットが当たり、コミュニケーションのうまさで周囲との関係は良好に。とはいえ自信満々でいると反感を買い、陰口を叩かれたり意地悪されたりすることもありそうです。常に謙虚でいることが幸運をキープするカギになりそう。
金運は基本的には安泰。ただし大型家電や家具など値が張るものの故障などで多額の修理代が必要になったり、買い替えを迫られたりしそうな気配が。資金と心の準備をしておきましょう。
ラッキーアイテム：ピンバッジ
山羊座6月の山羊座は安定運。これといったトラブルもなく、穏やかに生活できるひと月です。思考力が深まる時期なので、今まで見過ごしてきた事柄を、より深く考えてみるのをおすすめ。さりげない事柄にも意外な価値を発見できそうです。
金銭面も貯蓄の意義を再確認する、チャンスの時期です。どんな目的のために、いくら貯めるべきなのかなどを考えると金運はグッと安定化。そのために投資にチャレンジするのにもいい時期です。
ラッキーアイテム：デジタル時計
水瓶座6月の水瓶座の運気は上々。活躍の時を迎えています。自分への強い自信が生まれ、どんな場面でも堂々としていられるでしょう。自分の考えを臆せずに伝えてください。そんなあなたに憧れる人もたくさん出てくるはず。普段より大きめの声で話すのもおすすめです。
一方、人付き合いが増えるために交際費がかさみがち。といって出し惜しみすると人望がダウンし、運気の足を引っ張ってしまうでしょう。運気底上げのためにも気持ちよく出したいものです。
ラッキーアイテム：よそ行きの靴
魚座6月の魚座は運気が乱れがち。家族や親しい人とうまくいかなくなってしまいそうです。生活と運気を安定させるために、言いたいことは半分にしておきたいもの。最上級の笑顔を作って危機を回避する知恵も大切です。
金銭面は安物買いの銭失いになりがちな点が気掛かり。「安いから買う」のではなく「必要だから買う」というスタンスでいてください。品質のチェックも大事です。特に6月前半は品物を見る目が狂いがちなので気を付けて。
ラッキーアイテム：レトロなデザインのシャツ
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)