現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】秀吉の天下取りを支えた「両兵衛」が揃って…

その第二十二回「播磨大誤算」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第二十二回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第二十二回のあらすじ＞

一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。

服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。

しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することに。

自責の念にさいなまれる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、なんと記憶をなくしてしまった！

小一郎（仲野太賀）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くすが……。