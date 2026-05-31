◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本―アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦した。

左足首の負傷から３か月半ぶりに復帰した主将ＭＦ遠藤航（リバプール）はボランチで先発出場し、４５分間プレーした。

ＭＦ田中碧とのダブルボランチで先発。昨年１１月の親善試合・ボリビア戦（国立）以来のピッチへ。前半１４分に退いたＤＦ吉田麻也から受け取ったキャプテンマークを巻いた。

０―０の前半３３分、遠藤がタッチライン際で相手ＭＦに負傷箇所の左足首を踏まれ、倒れ込みながら痛がった。それでも、すぐに立ち上がり、プレーに戻った。相手クリアボールの回収などそつないプレーを見せたが、前半終了後に途中交代した。

遠藤は２月１１日のサンダーランド戦で左足首の重傷を負って手術を受けた。患部を人工じん帯で補強する手術を選択。約３か月に及んだリハビリの最終プログラムが終了したのが、代表メンバー発表の今月１５日。「仮に（メンバーに）入らなかったとしても仕方ない」。平常心の中で吉報が届いた。

Ｗ杯前最後の親善試合に間に合った。２８日に日本代表の国内合宿に合流した遠藤は「実戦から３か月以上空いているが、しっかり自分の良さを出したい。監督からも『いけるとこまで』と言われている。もちろん９０（分）やるつもりでやる。立ち上がりから１００％でやりたい」と意気込んでいた。

目標を「世界一」と言い続けてきた主将は常に日本代表のことを最優先に考えてきた。２３年６月に森保ジャパンの主将に就任すると、年齢に関係なく、「どうやったらＷ杯で優勝できるか考えて行動してほしい」と明確に伝えた。離脱中も３月の英国遠征は現地で仲間の勝利を見届けた。

アイスランド戦へ「Ｗ杯前最後の親善試合なので、チームとしては勝利を目指すことが大前提になる。９０分間しっかりプレッシャーをかけた中、自分たちがどれだけインテンシティー（強度）高く続けられるかがチームにとって大事」とチームリーダーとして見据えた。

一方、ボランチの一角として競争も当然ある。この日は主力の鎌田大地が不在で、本職のボランチは復帰初戦となる自身に加え、田中と佐野海舟のみ。主将として仲間を鼓舞することに加え、森保一監督が期待するプレー強度に戻っているのかアピールが求められた中、頼もしい存在が戻ってきた。