◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦。日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が後半開始から途中出場した。会場からは大きな歓声が上がった。

３月中旬に右太もも裏の肉離れで離脱し、選出が危ぶまれていたが、懸命のリハビリを経て１０日の東京Ｖ戦で１０試合ぶりに先発復帰。森保監督が視察する中、左サイドバックとして豊富な運動量と球際の強さ、闘志あふれるプレーを見せ、前人未到の５大会連続Ｗ杯へラストアピールをやり遂げていた。

１６強で敗退したカタールＷ杯後「（選手を）辞める方向で考えていた」と語る。転機は決勝戦のアルゼンチン―フランス。国の威信をかけた激闘で、当時３５歳のアルゼンチン代表ＦＷメッシが優勝に貢献した。「目指せるチャンスがあるのに、目指さないとはどういうことだと。また（Ｗ杯に）帰ってきたい。決勝の舞台に行きたい」と翻意し、ここまで駆けてきた。

Ｗ杯壮行試合からチームを熱く鼓舞する。

◆長友 佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛・西条市生まれ。３９歳。東福岡高―明大。大学３年時の２００７年に特別指定選手としてＦＣ東京でデビュー。０８年プロ契約。同年５月に日本代表初選出。１０年夏にイタリア１部チェゼーナに移籍し、１１年１月にインテルへ加入。トルコ１部ガラタサライなどを経て、２１年９月にＦＣ東京復帰。日本歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場（４得点）。家族は女優の平愛梨と４男。１７０センチ、６８キロ。