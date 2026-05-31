◇サッカー日本代表壮行試合 日本ーアイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。日本人初のW杯5大会連続メンバー入りを果たしたDF長友佑都（39＝FC東京）は後半開始から途中出場し、昨年9月9日の国際親善試合・米国戦（コロンバス）以来の国際Aマッチ出場を果たした。

39歳261日での国際Aマッチ出場は39歳82日の川島永嗣を上回り、40歳106日の川本泰三に次ぐ歴代年長2位記録となった。

0−0で前半を折り返した日本は後半から4選手を投入。長友はMF伊東純也に代わってピッチに入り、観客からの大歓声に迎えられた。

後半6分には左サイドでボールを受けてバックパスしたが相手選手に奪われてピンチを招く場面も。同10分にはペナルティーエリア内から右足でボレーシュートを放った。

この試合は、6月に開幕するサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表の壮行試合の位置づけとなる。

チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに移動。同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに入り、同14日の1次リーグ初戦オランダ戦に備える。