銭湯の脱衣所に構えられた屋台に立つ小倉欽一郎さん＝2026年4月、千葉県木更津市

「ジューッ、パチパチ」。ソースが鉄板の上で焦げ、湯上がりの客が行き交った脱衣所に食欲をそそる香りが広がる。銭湯を改装した千葉県木更津市の「木更津焼きそば」。地元で作られたソースを使い、控えめな甘さと酸味が混じる独特な味わいの「インディアンソース焼きそば」が看板メニューだ。（共同通信＝橋本圭太）

木更津市や近くの富津市で育った店主の小倉欽一郎さん（57）は、調理の専門学校を卒業後、給食配給会社やインターネット広告業などを渡り歩いたが約20年前に収入が激減。妻子を抱えて路頭に迷っていた時、幼少期に食べた屋台の焼きそばの味をふと思い出し「屋台なら低コストで始められる」と一念発起した。

2007年からリヤカーを引き、焼きそばの販売を開始。駅前や空きビルの軒下など、数年ごとに場所を変えて営業した。

次第に学生や地元住民に浸透したが、2019年に当時屋台を入れていた店舗の屋根が台風で吹き飛ばされた。そんな時、知り合いに紹介されたのが昭和初期に建てられ、2011年に営業を終えた「人参湯」だった。「建物も知っているし、面白い」と即決した。

脱衣所に屋台を入れて店を構える。「このソースで焼きそばを作ってくれませんか」。銭湯での営業を始めて1年目。地元でソウルフードとして親しまれてきたインディアンソースを約20年ぶりに復刻させた会社から依頼があった。使ってみると、開業を決意した時に思い描き、試行錯誤を重ねてきた「懐かしい香りと味」が初めて形になった。

学生時代に通っていた客が来店し「子どももできて親になりました」と声をかけてくれる。そんなたわいないやりとりが何よりの喜びだという。小倉さんは「いつまで続けられるか分からない。でも死ぬまで焼きそばを焼き続けたい」と笑みを浮かべて意気込んだ。

インディアンソース焼きそばを手にする小倉欽一郎さん

銭湯を改装した「木更津焼きそば」の前に立つ小倉欽一郎さん