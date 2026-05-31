いちご好きにはたまらないやつぅぅぅ♡【スタバ】飲み逃したくない「新作ドリンク」

【スターバックス】から、いちごを主役にした「新作ドリンク」が登場しました。ミルクのやさしい味わいを楽しめる一杯から、チョコレートを合わせた贅沢フラペチーノ®まで、いちご好きさんにはたまらないラインナップ。カスタムでまた違った雰囲気を味わえるのも注目ポイントです。

いちごの果肉がたっぷり

いちご果肉にミルクとシロップを合わせた「ごろっと イチゴ ミルク」。たっぷりのいちご果肉とミルクのコントラストが可愛らしいドリンクです。ごろっと感のある果肉が入ることで、デザート感覚でも楽しめるのが嬉しいポイント。それぞれのおいしさを味わってから、ミルクと果肉を混ぜ合わせることで、変化する味わいを堪能できそうです。

ブレンドカスタムも気になる

新作「ごろっと イチゴ ミルク」をカスタムしてみるのもおすすめ。@j.u_u.n__starbucksさんは「ホワイトモカシロップに変更」と「全部ブレンド」をチョイス。ブレンドすることでスムージーっぽい雰囲気になり、よりデザート感あふれる一杯に仕上がりそう。2回目はぜひカスタムも選んでみて。

いちご × チョコ好きは見逃せない

ミルクベースにストロベリーソースやチョコチップを組み合わせた新作「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」。いちごとチョコのカラーが華やかで、ご褒美感たっぷりのビジュアルです。いちごスイーツ好きさんなら思わず注文してしまいそう。期間限定の「チョコレートテリーヌ」と合わせて、チョコづくしのおやつタイムを楽しむのもアリかも。

ホイップ増量で贅沢感アップ！

@megumiko_maniaさんは「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」 の「エクストラホイップ」でカスタム。ふわっと盛られたホイップが、より華やかさをプラスしています。ホイップをたっぷり絡めながら飲めば、よりクリーミーな味わいを楽しめそう。ホイップ好きの人はぜひチャレンジしてみて。

いちごのおいしさをたっぷり楽しめるスタバの新作ドリンク、気になった人はぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@j.u_u.n__starbucks様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S