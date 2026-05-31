ネット上でアイヌ民族が標的にされるようになったのは、2010年代後半のことだ。在日コリアンへのヘイトデモが社会問題になった時期と重なるように、今度はアイヌの先住性そのものを否定する言説がXや掲示板に広がりはじめた。

そして、それは今や国会でも争点のごとく扱われる事態になっている。

日本保守党の百田尚樹代表は4月6日の記者会見で、アイヌを「先住民族」と認める政府方針について「大きな過ちだ」と言い切った。

同席した有本香事務総長も「北方から異民族が入り、縄文系の日本人と混合した人たちが後にアイヌと言われる人たちだ」と続け、2008年の国会決議については「ひっくり返すべきだ」とまで述べた。背景には中国の働きかけがあったとも語った。Xはその日のうちに沸騰した。

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黄川田アイヌ施策担当相が「先住民族との認識」

ここで確認しておきたいのは、既に日本政府はアイヌを先住民族とする見解で一致していること。2019年施行の「アイヌ施策推進法」だ。政府の有識者懇談会が2009年にまとめた報告書を下敷きにアイヌを先住民族として認定している。

ここで先住民族の定義は「国家の統治が及ぶ前から居住し、独自の文化とアイデンティティーを喪失することなく同地域に居住している民族」とされている。百田発言は、その法的根拠そのものに「過ちだ」とレッテルを貼ったことになる。

これには政府も反応。木原稔官房長官は同8日の会見で「個々の政党代表の発言であり、政府の立場でコメントを差し控える」と述べ、火消しにも加担にも回らない姿勢を選んだ。

しかし、2日後には黄川田仁志アイヌ施策担当相が「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族だとの認識に変わりはない」と正面から反論したのである。専門家などからも、百田氏の発言に対して学術研究を無視しているという批判が相次いだ。

歴史認識をめぐる議論が“内輪もめ”へ

そもそも、学術的にはアイヌの先住民性を否定する主張は取り上げる価値もない裏付けのないものだ。

「縄文人の方が先住民で、アイヌは後から入ってきた別民族だという主張がSNSではよく見られます。これはかつてのアイヌが13世紀頃に移入してきた民族という学説を、どこかで聞いてきて用いているに過ぎません。13世紀頃の移入とする学説は、考古学的にも人類学的にも現在では否定されています。そうした学術成果を無視した先住民性の否定はあまりにも勉強不足ですし『ホロコーストはなかった』と主張するような歴史修正主義と同類の者です」（都内大学の歴史研究者）

こうした学術成果はさまざまな形で公表されており、誰でも見ることができる。それでも否定論がXを流れ続けるのは、もはや無知の問題ではなく、信じたいものだけを信じるという情報環境の問題だ。

さらにXではこれと並行して、別の火種が燃えていた。百田発言を「正論」と称えるポストと、「差別だ」とするポストが互いを引用し合って増幅する構図だ。

注目すべきはその内訳で、保守論壇の内部からも「言い方が乱暴すぎる」という声が出始め、支持層の一部が距離を置く動きも見られた。歴史認識をめぐる議論が、今度は内輪もめの様相を帯びはじめたのである。

「定義の不明確さ」を指摘も

しかし、百田氏は発言を撤回しなかった。むしろ「アイヌの人に差別や民族的な偏見を持つことは全くない」と述べた上で、「アイヌ」「先住民族」の定義の明確化と現在の該当人口の公表を政府や北海道の鈴木直道知事に求める姿勢を見せるなど、論点を「定義の不明確さ」へとずらして火消しを図ったのである。

この「定義論」にも専門家は冷ややかだ。

「定義がはっきりしていないというのは、あまりに勉強不足です。例えば日本人を明確に定義することはできません。日本人自体が縄文時代以降、大陸や朝鮮半島から移住してきた人々によって生まれたものだからです」（前同）。

定義を問うならば、アイヌだけでなく「日本人」という概念そのものも揺らぐ……百田氏の反論は、意図せず自らの足元を掘り崩しているとも読める。

さらに政治活動家の中には、こうした認識の者が「保守」を名乗っていること自体、非難する声もある。

「日本の歴史を遡ると、神武天皇は東征で畿内の長髄彦らの勢力を倒し即位されました。この時に、敵だった者を皆殺しにはせず、世界はみんな同じ家族だとした事跡が八紘一宇という言葉として伝わっているわけです。そう考えると、アイヌのみならず最近の在日外国人も含めて、みんな日本人として取りこむべきでしょう。その点で最近の保守を自称するネトウヨはみんな『反日』の類いだと思いますよ」（ある活動家）

アイヌが先住民族かどうか、答えはとっくに出ている。研究者も政府も国際社会も、同じ結論に達している。それでも「論争」が続くのは、正しい答えを知りたいのではなく、否定したい人がいるからだ。百田発言がひと月近く燃え続けたのは、歴史の話ではなかったのかもしれない。

文/昼間たかし 内外タイムス