『Paradox Live』STUDIO GRAPH77制作で映画化 「4th SEASON」9月始動など新情報が続々
アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』が映画化されることが発表された。あわせて、『Paradox Live』の新たな物語が動き出す新章「4th SEASON」が9月から始動するほか、初のカバーソングが制作される。
【動画】映画『Paradox Live THE ANIMATION』特報＆「4th SEASON」ティザーPV
映画『Paradox Live THE ANIMATION』では、これまでテレビシリーズに登場したキャラクターに加え、新たなキャラクターが登場することも明らかとなった。『Paradox Live THE ANIMATION』は2023年10月にテレビアニメとして放送された。
初報告知映像も解禁され、映像では「あの興奮が、再び映像でー」という意味深なコピーが登場した後、「Paradox Live」のロゴから「Paradox Live THE ANIMATION」のロゴに切り替わり、テレビアニメシリーズにも登場した「BAE」「The Cat's Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」「武雷管」のキャラクターたちの線画が登場する。
その後、本作が「映画化」が決定したことが告知されると、畳みかけるように、テレビシリーズには登場しなかった「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームのメンバーの線画も映し出され、今回の映画には9チーム総勢29キャラクターが登場することが明らかに。
制作スタジオは『藤本タツキ 17-26「シカク」』（映像制作担当）などを手掛ける「STUDIO GRAPH77」が行う。なお、映画の詳細なストーリーや公開時期については今後、順次発表される。
また、「Paradox Live」の新章「4th SEASON」のティザーPVが解禁された。PVでは新シーズン開幕の告知と合わせ、カメラのシャッター音とともに、新聞記事の画像が映し出される。そこには「ファントメタル」「●●（伏字）の波、広がる」「CLUB Paradox」など、一部文字は伏せられながらも、意味深なキーワードの数々が。そして「Paradox Liveの物語が大きく動き出す」というテロップが表示され、Paradox Liveの物語が今後どのような展開を見せていくのか、期待が高まるような内容となっている。
「Paradox Live」カバーソングの企画タイトルは「PROPS」、リスペクトをこめて名曲の数々を「Paradox Live」の各チームが全9曲にわたりカバーする内容となっている。
さらに、きのう30日〜31日に開催された『Paradox Live Dope Show 2026』では、30日には全26曲、31日は全29曲が披露された。公演1日目と2日目で異なる演出や楽曲が披露された本ライブは6月7日午後11時59分までアーカイブ配信中。本ライブのBlu-ray＆DVDは、10月21日に発売される。予約受付中。
加えて、「Paradox Live」の舞台化企画「Paradox Live on Stage（通称：パラステ）」の第3弾となる舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "RAGE"』（2026年10月2日〜10月11日）および舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "FATE"」（2027年2月19日〜2月28日）が上演される。
今回の舞台では、これまで登場していた「BAE」「The Cat's Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」のほか、「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームが舞台に初登場することも明らかになり、「Paradox Live on Stage -Road to Legend- "RAGE"」では新キャストの情報、そしてキービジュアルも解禁された。
そして、イラストレーター慧子氏による全29人の描き下ろしイラストが7月に公開されることが発表された。先行公開として、緋景斗真のイラストが公開された。
【動画】映画『Paradox Live THE ANIMATION』特報＆「4th SEASON」ティザーPV
映画『Paradox Live THE ANIMATION』では、これまでテレビシリーズに登場したキャラクターに加え、新たなキャラクターが登場することも明らかとなった。『Paradox Live THE ANIMATION』は2023年10月にテレビアニメとして放送された。
その後、本作が「映画化」が決定したことが告知されると、畳みかけるように、テレビシリーズには登場しなかった「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームのメンバーの線画も映し出され、今回の映画には9チーム総勢29キャラクターが登場することが明らかに。
制作スタジオは『藤本タツキ 17-26「シカク」』（映像制作担当）などを手掛ける「STUDIO GRAPH77」が行う。なお、映画の詳細なストーリーや公開時期については今後、順次発表される。
また、「Paradox Live」の新章「4th SEASON」のティザーPVが解禁された。PVでは新シーズン開幕の告知と合わせ、カメラのシャッター音とともに、新聞記事の画像が映し出される。そこには「ファントメタル」「●●（伏字）の波、広がる」「CLUB Paradox」など、一部文字は伏せられながらも、意味深なキーワードの数々が。そして「Paradox Liveの物語が大きく動き出す」というテロップが表示され、Paradox Liveの物語が今後どのような展開を見せていくのか、期待が高まるような内容となっている。
「Paradox Live」カバーソングの企画タイトルは「PROPS」、リスペクトをこめて名曲の数々を「Paradox Live」の各チームが全9曲にわたりカバーする内容となっている。
さらに、きのう30日〜31日に開催された『Paradox Live Dope Show 2026』では、30日には全26曲、31日は全29曲が披露された。公演1日目と2日目で異なる演出や楽曲が披露された本ライブは6月7日午後11時59分までアーカイブ配信中。本ライブのBlu-ray＆DVDは、10月21日に発売される。予約受付中。
加えて、「Paradox Live」の舞台化企画「Paradox Live on Stage（通称：パラステ）」の第3弾となる舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "RAGE"』（2026年10月2日〜10月11日）および舞台『Paradox Live on Stage -Road to Legend- "FATE"」（2027年2月19日〜2月28日）が上演される。
今回の舞台では、これまで登場していた「BAE」「The Cat's Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」のほか、「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームが舞台に初登場することも明らかになり、「Paradox Live on Stage -Road to Legend- "RAGE"」では新キャストの情報、そしてキービジュアルも解禁された。
そして、イラストレーター慧子氏による全29人の描き下ろしイラストが7月に公開されることが発表された。先行公開として、緋景斗真のイラストが公開された。
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