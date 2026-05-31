◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝 東京ベイ26―24埼玉（2026年5月31日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイが、同2位の埼玉を2点差で破り、2年連続でプレーオフ決勝に進出した。昨季に続いて準決勝で埼玉を下し、3季ぶりの優勝を目指す決勝は、RS1位の神戸と対戦する。

ともに安定感のあるFWとディフェンスを持ち味とするチームの対戦。前半は一進一退の攻防が続き、10―7と東京ベイのリードで折り返した。

後半に入ると、東京ベイのフラン・ルディケ・ヘッドコーチ（HC）が「ハイボールのコンテストを攻撃につなげられてモメンタム（勢い）をつくれた」と、ペースを握った。埼玉のSO山沢拓也（31）が負傷で交代したこともあり、敵陣にいる時間が増える。1PG1トライで20―7とリードを広げた。

結果的に大きなプレーが生まれたのは、後半22分。埼玉にトライを奪われた後のコンバージョンで、CTBハラトア・ヴァイレア（27）が、正面のプレースキックをチャージ。「キッカーとの距離とか全部、確認して、行けるかなと思った」と振り返る。

ゴールから10メートルほどと近い位置にボールをセットした埼玉SO斉藤誉哉（25）が、上を向いていたも見ていた。ハドルに加わるそぶりの後、キック動作に入った瞬間に跳びだし、右手でコンバージョンをはじき飛ばした。

「これは、チームにとってデカいかなと。終わった瞬間に2点差で、デカいねと思った」とヴァイレアは話す。ルディケHCも「これがプレーオフ。勝敗を決めた。瞬間々々に、いかに懸けられるか」と絶賛。前半36分には、HIA（脳振とうの疑いによる一時退場）のWTB根塚洸雅（27）に代わってピッチに入り、「ファーストタッチ」でトライも決めた。

その根塚らバックスリー（WTB2人とFB）も、埼玉の戦術を封じた。キックを使うエリアマネジメントが特徴の埼玉とのハイボールバトルで、キャッチ、チェイスでプレッシャーをかけた。

根塚は「ハイボールへのプレッシャーは、個人としてはよくできた」と言う。落下地点に「幅をとってくる」相手バックスリーの動きを読み、「先に落下地点に入った」。FWの献身とともに、バックスリーの働きも勝因の1つになった。

決勝で対戦する神戸には、リーグ戦2戦目で後半を0得点に抑えられ、19―24で敗れている。No.・8マキシ・ファウルア主将（29）は「フィジカルバトル。それができれば勝てる」と話した。3季ぶりの優勝へ、士気が上がる勝利を得て、東京ベイが決勝の舞台に臨む。