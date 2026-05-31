◇MLB フィリーズ 4-3 ドジャース(日本時間5月31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手は6回途中1失点の内容。勝ち投手の権利を得ましたが、終盤にリリーフ陣が逆転を許したため、勝ち負けはつきませんでしたが、手応えを明かしました。

この日は投球割合の30％だったスライダーやスプリットの他にフォークも交えて投球。強打を誇るフィリーズ打線に挑んだ佐々木投手は、「バッターによってもちろん変わってくるので、試合によっても変わると思いますし、カウントを取りたい時に取れるボールにはなってると思いますし、そういった意味でもシーズンの中でも感覚がどんどん良くなってるなとは思います」と変化球に手応えを語ります。

また、「ストレートがよかったので、スピードも良かったですし、投げるコースもある程度要求通りに投げれた」と自画自賛のストレートは、今季最速100.4マイル＝約161.5キロを記録。平均球速もこれまでの年平均より約2.4キロ速く98.5マイル＝約158.5キロでした。

その要因としては、「基本的にやってることは特に前の試合と大きく変えたことはないんですけど、身体の機能的にコンディションもどんどんよくなってるので、そういうところかなと思います」と話し、「オフからやってきたことが、キャンプシーズン、初めの頃で気づいたことを積み重ねてきて、その中で最後微調整したりして、うまくはまったっていうことだけかなと思います」と分析しました。

さらに、「内容も良かったと思いますし、何よりパフォーマンスも上がってきた」と自信もみなぎっている様子。この日の登板がメジャーに来て、最も良かった登板だったと聞かれ、「一番自分らしく投げれたかなと。自分らしいパフォーマンスを出せたのかなと思ってます」と改めて手応えを口にしました。

今季、シーズン序盤は制球にも苦しみましたが、徐々に改善。「まだまだ投げていけば課題が出てくると思うんですけど、いろいろ気付きがある中で、それは自分にとってまた浮き沈みがある時の引き出しになると思いますし、何事も必要な過程だと思うので、まだここがゴールではないので、引き続きいいピッチングができるように準備したいなと思います」と力を込めました。