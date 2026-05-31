この夏にぴったり♡ 清潔感＆ピュア感を手に入れる【涼感透けブルーEYE】メイク

男子からは不評の呼び声が高い！？ブルーも、実はなにかと盛れる優秀アイテムなんです♡ そこで今回は、北里琉をお手本に、夏らしい涼しげな透け感をまとえる「ブルーEYE」メイクの作り方をご紹介します。ブルーの効果的な使い方をチェックして、澄んだまなざしを手に入れて！

涼感透けブルーEYE カラーで一点集中！ 男子からは不評の呼び声が高い！？ブルー。色を宿した「光」ととらえたら清潔感にピュア感と、実はなにかと盛れる優秀選手でもあるんです！ まぶた全面に塗らずに、まさに光の屈折のように部分的に置くと効果的。青みと肌の色をつなげるように、血色カラーのコーラルシャドウやオレンジチークを目まわりにぼかすのもお忘れなく。

USE ITEM 【A】シグニチャー カラー アイズ 155 8,250円／SUQQU（限定）

▶︎ほんのりパール感コーラル×キラキラブルーの夏らしいエモい配色。 【B】マジョリカ マジョルカ マジョスコープシャドウ BL132 880円／資生堂

▶︎ブルーシャドウにオーロラのような偏光ラメがIN。 OTHER ITEM 【C】スキン エンハンサー マルチ スティック 51 5,060円／ボビイ ブラウン

▶︎ジェルテクスチャーでフレッシュなツヤ血色をオン。 【D】ペリペラ ムードグロイティント 02 1,430円／クリオジャパン

▶︎目元のブルーとチークのオレンジを中和するミルキーなコーラル。

How to▷寒色シャドウはハズシ塗りがコツ How to アイ A-1を上まぶたの中央をはずした両脇と下まぶた目尻につける。A-1をつけていない部分の、上まぶたの中央と下まぶた目頭側2/3にA-2のコーラルをふわっとオン。BをA-1の上に指でラフに重ねて発色を高める。 How to チーク Cを下まぶたのシャドウからつなげるように、下方向へジグザグに直接つけたら、スポンジでタテ長にのばしてなじませる。 How to リップ Dを唇全体にしっかりと塗る。

完成♡ 透明感のある「光」に囲まれた澄んだまなざし。 ワンピース 9,900円／Hugi（hugi）ビーニー 5,500円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿） 撮影／NA JINKYUNG（TRON・人物）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉