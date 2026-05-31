◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦し、０―０で前半を終了した。

前日会見で森保一監督が予告した通り、ＤＦ吉田麻也、ＭＦ遠藤航が先発に名を連ねた。

試合は、日本のキックオフでスタート。前半２分にアイスランドの１５番ソルハルソンが両チーム通じて１本目のシュートを放った。日本も８分に中村が久保からのパスに抜け出してシュート、さらに１０分にも中村がボックス内でこぼれ球に反応し、シュートを放つも相手ＤＦに阻まれた。

前半１４分に吉田麻也が伊藤洋輝と交代。両チームの選手がピッチ内で花道を作り、キャンプテンマークを遠藤に託すとピッチを後にした。２４分にはＷ杯で採用された新ルール、３分館の飲水タイムに入り、２７分から試合再開した。

３８分ボックス内で久保のクロスから中村が頭で合わせシュートも、相手ＧＫに阻まれて得点にならず。何度か先制のチャンスが訪れたが、決めきれずに無得点のまま前半が終了した。