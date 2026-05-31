◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝 東京ベイ２６―２４埼玉（３１日、秩父宮ラグビー場）

準決勝第２試合は、東京ベイが埼玉に２６―２４で勝ち、２季連続となる決勝進出。３季ぶり優勝に王手をかけた。途中出場したプロップのオペティ・ヘルは「よかった。両チームにとって、いい試合だったと思う」と振り返った。

準々決勝のＢＬ東京戦（２４日、２６〇３）は、欠場していたヘル。姉のロウエナさんが亡くなり、母国トンガに帰国していた。日本へ帰ってきたのは２７日だったという。この日は、手首にロウエナさんの名前を書いてプレー。ヘルは「（ロウエナさんを）身近に感じられることは、いつも大きな力になるので。これからも、この気持ちを大事にしていきたい」と思いを込めた。

試合後のミックスゾーンには、ロウエナさんが笑顔で映る缶バッジを「どこにいても、一緒」と胸につけて現れた。「ここにいて、自分を応援してくれていたら」と率直な思いを吐露しつつ「彼女が、僕や家族に与えてくれた影響に感謝しています。彼女のことを、忘れずに心の中で一緒にいたい」とヘル。悲しみの中の試合週でもあったが、チームメートが支えてくれたという。「チームのみんなが、自分や家族のことを気にかけてくれた。試合に向けた準備も、みんなのおかげで上手くいった。チームメートの支えがあったので、乗り越えられた」と感謝した。

２季連続で決勝に進んだ東京ベイ。３季ぶりの優勝で、母国の家族に吉報を届ける。ヘルは「チームのプランを、しっかりと実行したい。大事な試合は、基本的なことをしっかりとやるチームが勝つと思うので。来週は、いい試合になると思う」と、今季ラストマッチを見据えた。