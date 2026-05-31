【漢字クイズ】「乾坤一擲」or「乾坤一躑」正解はどっち？最後の1文字が難しい...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「乾坤一擲」と「乾坤一躑」では、どちらが正しいでしょうか？

「擲」と「躑」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「乾坤一擲（けんこんいってき）」でした！

乾坤一擲とは、運を天に任せて思い切って大勝負に出ること、または自分の運命をかけて重大な決断をすることを意味する四字熟語。

「ここで負けたら終わりという、乾坤一擲の大勝負に挑む」などのように、一か八かの状況で使われることが多い言葉ですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）