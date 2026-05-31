◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク３―１広島（３１日・みずほペイペイ）

ソフトバンクが２カードぶりの同一カード３連戦３連勝を飾った。交流戦６試合で５勝１敗と連覇に向けて好発進。「４番・三塁」で出場した栗原陵矢内野手は、６回に２ランを放つ活躍を見せた。

先発の徐若熙（シュー・ルオシー）は６回無失点と好投した。打線も広島・岡本の前に好機を演出できずにいたが、６回１死で周東が中前打で出塁。続く近藤の打席で二盗を決めると、４球目に左翼フェンス直撃の適時二塁打を放って先制した。

なおも１死二塁で、栗原が初球を右翼スタンドへ放り込み、この回に奪った３得点で白星をつかんだ。

試合後、小久保監督は岡本について「３回り目でやっとつかまえることができましたけど、フォークの精度も良くてね。同じリーグなら要注意なピッチャーだなと思いながら見ていましたけどね」と称賛。決勝２ランを放ち、５月は１１本塁打、２６打点の栗原には「月間ＭＶＰの最有力候補ですかね。内角の曲がり系の打ち損じが非常に少なく、昨日（３０日）も難しいボールに詰まりながらフェンス直撃を打てる技術がある。そのへんが進化しているなという感じがしますね」と、頼もしさを感じていた。