佐賀競馬での断然人気馬の敗退に、ＳＮＳ上では驚きの声が上がっている。５月３１日、佐賀競馬６Ｒの九州優駿栄城賞（ダート２０００メートル＝１２頭立て）でサキドリトッケン（牝３歳、真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が２着に敗れた。

前走の佐賀皐月賞は後方でじっくり脚をため、２周目の向こう正面で一気にスパート。最後は流す余裕で４馬身差の圧勝と世代最強の実力を見せつけていたサキドリトッケン。ＪＲＡのＧ２・チューリップ賞では１１着だったが、地元佐賀では昨年９月の九州ジュニアチャンピオンから全て重賞で７連勝中。その勝ちっぷりから３冠の２戦目の同レースでは、単勝１・２倍の１番人気に推されてゲートインした。

７番枠からスタートした同馬は道中は中段後方に待機。２週目から徐々に位置を上げて最後の４コーナーを４番手で迎えた。直線も吉原寛人騎手のゲキに応え伸びたが、先に抜け出していた勝ち馬に頭差迫ったところが、ゴールだった。

勝ったのは３番人気のカシノアミュレット（阿部龍騎手）で、勝ちタイムは２分１２秒４。３着には５番人気のハクアイドゥマン（石川慎将騎手）が入った。

佐賀では、２着に敗れた昨年８月の「ＪＲＡ上級認定 アルタイル特別２歳」以来の敗戦。大本命馬のまさかの敗退には「え？栄城賞、サキドリトッケン負けたの？」「届かんだか」「アタマ差だしこういうこともある」「サキドリトッケンちゎんが負けるなんて！」「競馬に絶対はない…ですね」「あと二完歩くらいあれば」「次にまた、強いサキドリトッケンが見れることを期待しています」「マジで心にポカンと穴が開いた。」「大丈夫、また次こそ…！」などのコメントが寄せられている。