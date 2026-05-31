◇サッカー日本代表壮行試合 日本ーアイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、0―0のまま前半終了。約3年半ぶりの日本代表復帰を果たしたDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）がスタメン起用され、前半14分にDF伊藤洋輝(27＝バイエルン)と交代。交代時には両チームの選手による花道が作られるなど異例の光景が見られ、スタンドからは割れんばかりの拍手と歓声が送られた。

6月開幕のW杯北中米大会に向けた壮行試合で森保監督は故障明けのMF遠藤航や約2年ぶりの国際Aマッチ出場となるDF冨安健洋をスタメン起用。ケガで招集を断念したMF三笘薫の定位置だった左シャドーにはMF伊東純也を抜てき。また、この一戦のみの限定招集となったDF吉田麻也もスタメン入りし、主将マークを託されることになった。

試合は前半8分、MF久保建英からの絶妙パスをエリア内で受けたMF中村敬斗が右足シュートを狙うもボールはわずかにポストの右へと外れた。

そして同14分、DF吉田がDF伊藤洋輝と途中交代。多くの選手とハグをしながら目に涙を浮かべ、両チームのイレブンが作った花道を歩きキャプテンマークを遠藤に渡すとスタジアムからは大きな拍手と歓声。森保監督と固く抱き合うなど“異例の演出”で日本代表の功労者を最大限にねぎらった。

その後、719日ぶりの代表戦となった冨安が鮮やかな右足ダイレクトボレーを放つ場面もあったが相手GKに防がれ0―0のまま前半終了となった。