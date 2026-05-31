＜速報＞米国女子の最終日スタート 岩井姉妹は逆転Vへ深夜ティオフ
＜ショップライトLPGA 最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会。その最終ラウンドがスタートし、日本時間午後7時55分に第1組がコースへと飛び出していった。
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61位タイから巻き返しを図る原英莉花は、現在スタートホールの1番をプレー中。同じく61位の西村優菜は午後8時50分、28位タイにつける吉田優利は午後11時にティオフする。首位と4打差の2位タイにつける岩井明愛・千怜姉妹は、千怜が翌6月1日（月）の午前1時50分、明愛が午前2時に最終組でラウンドを開始する。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500ptとなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
最終ラウンドのスタート時間一覧
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