仲村宗悟、TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌のアートワークを公開！

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声優・シンガーソングライターの仲村宗悟が7月8日にリリースする9枚目のシングル「ハンドメイド」のアートワークならびにINDEXが公開された。

表題曲「ハンドメイド」が2026年7月より放送開始のTVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌に決定している本シングル。

ジャケットは、楽曲タイトルからイメージを膨らませ、大きなキャンバスに実際に絵を描いて、まさに“ハンドメイド”で制作。背景のカラフルな絵が目を引くジャケットに仕上がっている。なお、初回限定盤に同梱されるフォトブックでは、絵の描き始めから完成までを時系列で追うことができる。

表題曲、カップリング2曲の合計3曲が収録されており、すべて仲村宗悟が作詞・作曲を担当。ポップでダンサブルな表題曲から、色気のある大人な曲や、夏を感じさせる曲まで、バラエティに富んだ1枚になっている。

＜仲村宗悟コメント＞

TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌「ハンドメイド」は、ダンサブルでポップで可愛らしい楽曲になっていて、サビは何度もリフレインして覚えやすいので、みんなで歌ったり、クラップしたりしてライブで盛り上がれると嬉しいです。

ジャケット写真はタイトル“ハンドメイド”からイメージを膨らませて、実際に大きなキャンバスに絵を描きました。あんなに大きなキャンバスに絵を描いたのは初めてだったので、すこし緊張しました。

手で描いたり、様々なハケを使ったり、めちゃくちゃ楽しかったです！

カップリングもかなり自信作なので、ぜひたくさんの人に聴いてほしいです！

●リリース情報

9th シングル

TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌

「ハンドメイド」

7月8日発売

【初回限定盤（CD+Blu-ray）】



品番：LACM-34719

価格：￥3,300（税込）

20Pフォトブック

ステッカー（全2種のうち1種同梱）

【通常盤（CD）】



品番：LACM-24719

価格：￥1,650（税込）

＜CD＞

1.ハンドメイド

作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤

2.Craving

作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤

3.マーメイド

作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤

＜Blu-ray＞

1.ハンドメイド -Music Video-

2.ハンドメイド -Making of Music Video-

●イベント情報

チケットプレイガイド先行本日まで受付中！

仲村宗悟 presents X OVER ×？？？

2026年8月30日(日)開場17:00／開演18:00

会場：The Garden Hall

出演者：仲村宗悟、？？？（後日発表）

チケット料金：

・前方スタンディング(整理番号付) ￥7,700-（消費税込)

・後方指定席 ￥7,700-（消費税込)

※ドリンク代別 (\600-) ※未就学児入場不可

プレイガイド先行

https://w.pia.jp/t/nakamurashugo-xover/

受付期間： 5月15日(金) 18:00 〜 5月31日(日) 23:59

当落発表・入金期間：6月3日(水)18:00〜6月5日(金)23:59

申込制限：お一人様 4枚まで

お問い合わせ：

ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp/

関連リンク

仲村宗悟 オフィシャルサイト

https://shugo-nakamura.com