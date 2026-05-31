仲村宗悟、TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌のアートワークを公開！
声優・シンガーソングライターの仲村宗悟が7月8日にリリースする9枚目のシングル「ハンドメイド」のアートワークならびにINDEXが公開された。
表題曲「ハンドメイド」が2026年7月より放送開始のTVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌に決定している本シングル。
ジャケットは、楽曲タイトルからイメージを膨らませ、大きなキャンバスに実際に絵を描いて、まさに“ハンドメイド”で制作。背景のカラフルな絵が目を引くジャケットに仕上がっている。なお、初回限定盤に同梱されるフォトブックでは、絵の描き始めから完成までを時系列で追うことができる。
表題曲、カップリング2曲の合計3曲が収録されており、すべて仲村宗悟が作詞・作曲を担当。ポップでダンサブルな表題曲から、色気のある大人な曲や、夏を感じさせる曲まで、バラエティに富んだ1枚になっている。
＜仲村宗悟コメント＞
TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌「ハンドメイド」は、ダンサブルでポップで可愛らしい楽曲になっていて、サビは何度もリフレインして覚えやすいので、みんなで歌ったり、クラップしたりしてライブで盛り上がれると嬉しいです。
ジャケット写真はタイトル“ハンドメイド”からイメージを膨らませて、実際に大きなキャンバスに絵を描きました。あんなに大きなキャンバスに絵を描いたのは初めてだったので、すこし緊張しました。
手で描いたり、様々なハケを使ったり、めちゃくちゃ楽しかったです！
カップリングもかなり自信作なので、ぜひたくさんの人に聴いてほしいです！
●リリース情報
9th シングル
TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌
「ハンドメイド」
7月8日発売
【初回限定盤（CD+Blu-ray）】
品番：LACM-34719
価格：￥3,300（税込）
20Pフォトブック
ステッカー（全2種のうち1種同梱）
【通常盤（CD）】
品番：LACM-24719
価格：￥1,650（税込）
＜CD＞
1.ハンドメイド
作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤
2.Craving
作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤
3.マーメイド
作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤
＜Blu-ray＞
1.ハンドメイド -Music Video-
2.ハンドメイド -Making of Music Video-
●イベント情報
チケットプレイガイド先行本日まで受付中！
仲村宗悟 presents X OVER ×？？？
2026年8月30日(日)開場17:00／開演18:00
会場：The Garden Hall
出演者：仲村宗悟、？？？（後日発表）
チケット料金：
・前方スタンディング(整理番号付) ￥7,700-（消費税込)
・後方指定席 ￥7,700-（消費税込)
※ドリンク代別 (\600-) ※未就学児入場不可
プレイガイド先行
https://w.pia.jp/t/nakamurashugo-xover/
受付期間： 5月15日(金) 18:00 〜 5月31日(日) 23:59
当落発表・入金期間：6月3日(水)18:00〜6月5日(金)23:59
申込制限：お一人様 4枚まで
お問い合わせ：
ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp/
関連リンク
仲村宗悟 オフィシャルサイト
https://shugo-nakamura.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優