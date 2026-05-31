2026年7月10日(金)より放送がスタートするTVアニメ『領民0人の辺境領主様』EDテーマに、花耶が歌う「星降る夜の約束」が決定！

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シリーズ累計250万部を突破した人気作品『領民0人スタートの辺境領主様』TVアニメのEDテーマに、花耶（かや）が歌う、「星降る夜の約束」が決定した。

「星降る夜の約束」は、花耶自身が作詞を担当。人生の中で迷いや葛藤を抱えながらも、その先にある希望や夢を信じることで、“必ず前を向いて進んでいける”という想いが込められた、温かくポジティブな楽曲となっている。

＜花耶 コメント＞

この度、TVアニメ『領民0人スタートの辺境領主様』のエンディングテーマを担当させていただきます、花耶です。

エンディングテーマ「星降る夜の約束」は、大人になるにつれて少しずつ忘れてしまいそうになる“真っ直ぐな夢”や“純粋な気持ち”を、“あの日交わした約束”と共に思い出してほしい――そんな想いを込めて作詞いたしました。

ふと立ち止まりそうになった時には、星空を見上げながら、この楽曲を通して“純粋な心の声”を思い出していただけたら嬉しいです。

作品と共に、「星降る夜の約束」をたくさん聴いていただけたら幸いです。

●楽曲情報

「星降る夜の約束」

Lyrics：花耶

Music：加藤裕介

Arrangement：加藤裕介

●作品情報

TVアニメ『領民0人スタートの辺境領主様』

2026年7月10日（金）より放送開始！

TOKYO MX：7月10日より 毎週金曜日 22:30〜

MBS：7月11日より 毎週土曜日 27:08〜

BS朝日：7月12日より 毎週日曜日 23:00〜

AT-X：7月14日より 毎週火曜日 23:00〜

〈リピート放送〉

毎週木曜日 11:00〜 ／ 毎週月曜日 17:00〜

＜INTRODUCTION＞

戦争で活躍した救国の英雄・ディアスが、王から褒美として授けられた領地は、人も家も存在しない、ただ広大な草原だけの土地だった――。

途方に暮れる彼の前に現れたのは、蒼い角を持つ少女・アルナー。

彼女との出会いをきっかけに、個性豊かな仲間たちが少しずつ集まり始める。

これは、“領民0人”から始まる、やさしき領主の開拓記。

＜Profile＞

花耶（かや）

アーティスト、声優、俳優

【生年月日】２００１年４月２６日

【特技】ピアノ・絶対音感 【趣味】アニメ鑑賞

【資格】書道準二段・珠算初段

2001 年４月26 日生まれ。

山梨県・南アルプス市出身。甲斐清和高等学校音楽科へ特待生として進学。高校2 年生の頃、『NHK のど自慢チャンピオン大会』に出場。同年、テレビ朝日の歌唱オーディション番組『音楽チャンプ〜歌うま日本一決定戦〜』で優勝し、日本一の座に輝く。

2022 年1 月、デビュー曲「白馬の王子と薔薇色の私」でメジャーデビュー。作詞を手がけた一青窈からは、その歌声を「人の心に沁み入り浄化されていくような神聖な歌声（ホーリーボイス）」と評される。2025 年10 月29 日には、TV アニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』オープニング主題歌「Reincarnation」を収録したシングルをリリース。さらに2026 年1 月28 日には、TV アニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』エンディングテーマ「Sanctuary」を発表。続く2 月には、新曲「A star」が『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』の作品公式テーマソングとして配信リリースされるなど、立て続けにアニメタイアップ楽曲を担当。さらにワンマンライブも開催し、精力的に活動を展開中。

2026 年も続々と多数のTVアニメ主題歌タイアップが控えており、今後の活躍が期待されるアーティスト。

そのほか、アーティスト活動以外にも、地元である山梨県の「やまなし大使」に任命、また初のミュージカル舞台(2026年6月4日〜)にも立つなどマルチに活躍の幅を広げている。

(C)風楼/アース・スター エンターテイメント/領民０人スタートの辺境領主様製作委員会

関連リンク

花耶オフィシャルサイト

https://kaya-official.jp

TVアニメ『領民0人スタートの辺境領主様』公式サイト

https://ryomin0-anime.com