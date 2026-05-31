◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦した。

左足首の負傷から３か月半ぶりに復帰した主将ＭＦ遠藤航（リバプール）はボランチでスタメン出場した。ＭＦ田中碧とのダブルボランチで先発。昨年１１月の親善試合・ボリビア戦（国立）以来のピッチに立った。前半１４分に退いたＤＦ吉田麻也から受け取ったキャプテンマークを巻いた。

０―０の前半３３分、遠藤がタッチライン際で相手ＭＦに負傷箇所の左足首を踏まれ、倒れ込みながら痛がった。それでも、すぐに立ち上がり、プレーに戻った。

遠藤は２月１１日のサンダーランド戦で左足首の重傷を負い、手術を受けた。患部を人工じん帯で補強する手術を選択。約３か月に及んだリハビリの最終プログラムが終了したのが、代表メンバー発表の今月１５日。「仮に（メンバーに）入らなかったとしても仕方ない」。平常心の中で吉報が届き、Ｗ杯前最後の親善試合に間に合った。