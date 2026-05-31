ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ただの風邪でしょ」と笑っていた私の検査結果は…2児の母、まさか… 「ただの風邪でしょ」と笑っていた私の検査結果は…2児の母、まさかの鼻腔ガン告知で言葉を失った瞬間 「ただの風邪でしょ」と笑っていた私の検査結果は…2児の母、まさかの鼻腔ガン告知で言葉を失った瞬間 2026年5月31日 19時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ ただの風邪だと思っていたらポリープだった。そして、ポリープだと思っていたら…鼻腔ガンだった!?予想外の検査結果に呆然。ママって、家族の体調は気遣うのに自分の体調は後回しにしがちですよね。心が追いつかないですが、まずは夫に報告することに…！>>【まんが】鼻腔ガンになった話(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】鼻腔ガンになった話 誰にも信じてもらえないと思った…母親の一言で思い出させてくれた“約束”【お宅のお子さんが万引きしました Vol.37】 義妹が赤ちゃんを抱えて再び逃走…義弟が差し出した“封筒”の中身は？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.134】