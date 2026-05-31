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■全国の6月1日の天気

沖縄・奄美は、台風6号が強い勢力で接近し、雨や風が強まって大荒れとなるでしょう。不要不急の外出は控えるようにしてください。また、台風の北上に伴って西日本には前線が近づき、九州から中国四国で、しだいに雨が降り出すでしょう。東日本と北日本は、高気圧に覆われ、晴れる所が多い見込みです。朝の気温は、西・東日本で20℃前後の所が多いでしょう。日中は広く30℃前後まで上がり、札幌や青森でも、ことし初めての真夏日になりそうです。また、福島は35℃、山形や宇都宮、熊谷で34℃、京都や鳥取などで33℃と、各地で厳しい暑さになるでしょう。こまめに水分を補給し、室内では適切にエアコンを使用するなど、熱中症対策をしてください。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　12℃（±0　平年並み）
仙台　　　16℃（-3　6月中旬）
新潟　　　17℃（±0　平年並み）
東京都心　19℃（-2　6月中旬）
名古屋　　20℃（-1　6月中旬）
大阪　　　19℃（-3　平年並み）
広島　　　21℃（＋1　6月下旬）
高知　　　20℃（-2　6月中旬）
福岡　　　20℃（-1　6月中旬）
鹿児島　　23℃（＋1　6月下旬）
那覇　　　24℃（±0　平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　31℃（＋5　真夏並み）
仙台　　　29℃（＋3　真夏並み）
新潟　　　30℃（＋1　7月下旬）
東京都心　31℃（＋1　7月下旬）
名古屋　　31℃（±0　7月中旬）
大阪　　　30℃（±0　7月上旬）
広島　　　29℃（-2　7月上旬）
高知　　　27℃（-2　6月中旬）
福岡　　　30℃（-1　7月上旬）
鹿児島　　28℃（±0　6月下旬）
那覇　　　28℃（±0　5月下旬）

■全国の週間予報

台風6号は、暴風域を伴ったまま6月3日にかけて西日本や東日本に近づくでしょう。2日、3日と、広い範囲で雨が降り、警報級の大雨や暴風が吹く所がありそうです。こまめに情報を確認し、早めに台風への備えをしてください。4日は、東北の太平洋側や九州南部で雨が降り、そのほかの各地も雲の多い天気が続きそうです。その後も全国的に雲が広がりやすく、週の後半は、沖縄や九州、四国で雨が降りやすくなるでしょう。