■全国の6月1日の天気

沖縄・奄美は、台風6号が強い勢力で接近し、雨や風が強まって大荒れとなるでしょう。不要不急の外出は控えるようにしてください。また、台風の北上に伴って西日本には前線が近づき、九州から中国四国で、しだいに雨が降り出すでしょう。東日本と北日本は、高気圧に覆われ、晴れる所が多い見込みです。朝の気温は、西・東日本で20℃前後の所が多いでしょう。日中は広く30℃前後まで上がり、札幌や青森でも、ことし初めての真夏日になりそうです。また、福島は35℃、山形や宇都宮、熊谷で34℃、京都や鳥取などで33℃と、各地で厳しい暑さになるでしょう。こまめに水分を補給し、室内では適切にエアコンを使用するなど、熱中症対策をしてください。

予想最低気温（前日差）

札幌 12℃（±0 平年並み）

仙台 16℃（-3 6月中旬）

新潟 17℃（±0 平年並み）

東京都心 19℃（-2 6月中旬）

名古屋 20℃（-1 6月中旬）

大阪 19℃（-3 平年並み）

広島 21℃（＋1 6月下旬）

高知 20℃（-2 6月中旬）

福岡 20℃（-1 6月中旬）

鹿児島 23℃（＋1 6月下旬）

那覇 24℃（±0 平年並み）

予想最高気温（前日差）

■全国の週間予報

札幌 31℃（＋5 真夏並み）仙台 29℃（＋3 真夏並み）新潟 30℃（＋1 7月下旬）東京都心 31℃（＋1 7月下旬）名古屋 31℃（±0 7月中旬）大阪 30℃（±0 7月上旬）広島 29℃（-2 7月上旬）高知 27℃（-2 6月中旬）福岡 30℃（-1 7月上旬）鹿児島 28℃（±0 6月下旬）那覇 28℃（±0 5月下旬）

台風6号は、暴風域を伴ったまま6月3日にかけて西日本や東日本に近づくでしょう。2日、3日と、広い範囲で雨が降り、警報級の大雨や暴風が吹く所がありそうです。こまめに情報を確認し、早めに台風への備えをしてください。4日は、東北の太平洋側や九州南部で雨が降り、そのほかの各地も雲の多い天気が続きそうです。その後も全国的に雲が広がりやすく、週の後半は、沖縄や九州、四国で雨が降りやすくなるでしょう。