STU48が、14thシングルを9月16日にリリースする。

（関連：【画像あり】STU48、14thシングル表題曲の選抜メンバーを発表した9周年コンサートの模様）

本情報は、5月30日に東京 Kanadevia Hallで行われた9周年コンサート『STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Sailing～』にて発表されたもの。同公演では表題曲の選抜メンバーが発表され、茺田響（3期生）、森末妃奈（3期生）、島田紗香（4期研究生）、曽我部あこ（4期研究生）が初の選抜メンバー入り、14thシングルのセンターはKLP48から3月1日にSTU48に復帰した甲斐心愛（1期生）が務めることも明らかになった。

発表に際して、茺田は「14枚目シングルの選抜に選んでいただいて、本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。本当に何も知らなくて、まだ分からないことばかりなんですけど、先輩方についていけるように、そして、選抜に入ってよかったと言ってもらえるように、一生懸命頑張りたいと思います。」とコメント。森末は「本当に呼ばれると思っていなかったですし、私にとって選抜という場所は、本当にまだまだ遠いところだと思っていました。いつもファンの方たちに助けてもらってばかりだったんですけど、選ばれたからには、森末を選んでよかったと思ってもらえるように、しっかり結果を出して、爪痕を残して、STU48に貢献できるように、14枚目シングルも盛り上げていきます。」と語った。

また、島田は「本当にありがとうございます。ファンの皆さんにも、メンバーの皆さんにも、私が選ばれて本当によかったと思ってもらえるように、これからもっともっとSTU48が大きなグループになっていけるように、全力で頑張りたいと思います。本当に驚いているんですけど、STU48を背負っていけるような存在になれるように、全力で頑張ります。」とし、曽我部は「選んでいただけたことがすごく嬉しいですし、それ以上に、すごい覚悟を持ってこの14枚目シングルに臨まないといけないと思っています。選んでもらったからには、すごくいいものにしないといけないと思うので、自信を持って、たくさんのことを先輩方から学んで、いろんなことを吸収していきたいです。そして、それをパフォーマンスでも、グループにも、ここにいる皆さんにも伝えられるような、そんな存在になりたいなと思っています。皆さんの心を動かせるような14枚目シングルにできるように、私ももっともっと頑張っていきます。」と伝えた。

甲斐は「本当に、びっくりしすぎて……。STU48を2年間離れて、海外のグループを経験して、こうしてSTU48に帰ってきました。その間にSTU48の中にもいろんな変化があって、新しい研究生が入ったり、4期研究生と最近出会えたり、（石田）千穂が卒業するとか……そういう変化もありました。STU48が9周年を迎えて、10年目に入るこの大事なシングルだと思うので、しっかり責任感を持ってセンターに立ちたいと思います。STU48を盛り上げるべく、今まで応援してくださっているファンの皆さんはもちろん、一度STU48を好きになってくださった方にも、もう一度STU48に帰ってきてもらいたいです。そして、帰ってきてくださった皆さんの心をわしづかみにして、今ここにいてくれる皆さん、応援してくださる皆さんの気持ちも絶対に離さないようにしたいです。STU48がこのシングルから変わったなと思ってもらえるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。」と決意を語った。

【メンバーコメント】

・キャプテン 岡田あずみ（2.5期生）

この度、STU48全メンバーと日々活動に携わってくださっているスタッフの皆さんとで意見を出し合い、10周年に向けて「暗闇の中で、君は何を見つけたか。」というスローガンを掲げ走っていくことが決まりました！1stシングルの「暗闇」から始まり、STU48は10年皆さんと色々な景色を見てきました。きっと楽しい時間だけでなく、暗闇にもがくような時間もメンバー1人1人にあったと思います。そんな自分自身の輝き方を模索し見つけながら走ってきたメンバー達に向けた言葉であり、もっとグループとして大きくなるために大切なものを見つけていきたいという意思が込められています。10年目はSTU48のアイデンティティである「瀬戸内らしさ」をより強く持ち、楽曲を通して沢山の人の心に寄り添えるアイドルでありたいです！

・副キャプテン 福田朱里（1期生）

無事東京での9周年コンサートを終えました！ほっとひと段落です。ここまで支えてくださったファンの皆様、スタッフの皆様に、心から感謝の気持ちです。10年目のアニバーサリーイヤーを走り出した私たちSTU48。「暗闇の中で、君は何を見つけたか。」この言葉は、メンバー、関係者みんなで案を出し合い決定した、10年目のスローガンです。STU48は2017年に発足し、2010年1stシングル「暗闇」でメジャーデビューしました。それからこれまでの長い期間の中で、何を見つけてきたか？何を見つけられていないのか？自分自身やグループの未来について、あらためて考える期間にしていきたいと思っています。ひとりひとりが責任を持って、楽しく最強のチームSTU48を作っていきましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）