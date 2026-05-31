国会報告です。今回は自民党の参議院議員 小林孝一郎さんです。

＊5月30日（土）RSKイブニングニュースで放送

【写真を見る】【国会報告】小林 孝一郎氏（参・自民）「救急医療の体制整備 周産期医療のネットワーク作りなど議論を深める」【岡山】

（甲野良輔 アナウンサー）

――中東情勢の影響が続く中、政府は今年7月から9月の電気・ガス料金への補助を行うことを決めました。この対応についてはいかがでしょうか。

（小林 孝一郎さん）

「この7月から9月、夏場の暑い時期になります。今回、政府として補助をさせていただくことになりました」

「総額では約5,000億円を超える規模となっておりまして、この夏場の3か月間補助をさせていただきます。とても暑い時期になりますもので、熱中症には十分注意をしないといけない季節です。しっかりと空調を使っていただきまして、熱中症には十分注意をしていただけたらと思いまして、そういった意味で補助をさせていただくことになりました」

「また一方で、いつまでも補助ができるというわけでもありませんので、しっかりと財政面につきましては今後検討していかないといけないと思っておりまして、再生可能エネルギーでありますとか、あるいは省エネ、こうしたことに対して投資を行っていく中で、補助というものもバランスよくやっていけたらと思っております」

補助の財源について

（甲野良輔 アナウンサー）

――その補助の財源ですが、予備費の穴埋めのため26年度補正予算案が提出されることになっていますが、このことについてはいかがでしょうか。

（小林 孝一郎さん）

「先ほどのエネルギーの支援、約5,000億円超になるんですけども、こちらのほうは令和8年度の当初予算の予備費から活用させていただきます」

「そしてこの予備費の、5,000億円をここから出すということになりますので、さらにまた大きな災害とか、さらなる予備費が必要になった場合に備えて、今回補正予算を組ませていただきまして、また予備費をさらに積み増すという形で1兆円規模の予備費をまた用意させていただくということになります」

「あわせまして、中東情勢等対応予備費ということで、新たに約2.5兆円補正予算で付けさせていただく予定にしておりまして、総額で約3兆円の補正予算を、今回組ませていただく予定にしております。これから、補正予算のほうも提出されるということになりまして、これからしっかりと参議院のほうでも審議をしていきたいと思っております」

今国会で力を入れたいこと

（甲野良輔 アナウンサー）

――小林さんが今国会で力を入れていきたいことはどのようなことでしょうか。

（小林 孝一郎さん）

「私は参議院の決算委員会に所属をしておりまして、質問に立たせていただきます。中東情勢の緊迫化を受けまして、医療機関への支援ですね、今回医療用のグローブを備蓄の中から医療機関に配分させていただくことになりました。また、高齢者の救急医療、これも高齢者の方が増加しているということもありまして、救急医療の体制整備、これをしっかりと今国会で議論していきたいと思っております」

「あわせまして、産婦人科について、岡山県内でも出産ができる施設が減ってきております。周産期の医療のネットワーク作り、こちらのほうも今国会の中でしっかり議論していきたいと思っておりまして、決算委員会の中で質問に立たせていただきます」